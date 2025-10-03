Bareilly में Yogi के एक्शन से नाराज हुए ये BJP नेता! इस्तीफे की दी धमकी

BJP Leader Opposed Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लेकर निकले जुलूसों पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई अब बीजेपी के अंदर ही सवाल खड़े होते दिख रहे हैं. जम्मू-कश्मीर बीजेपी नेता जहांनज़ेब सिरवाल ने योगी सरकार की कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खिलाफ है.

अगर हालात नहीं सुधरे तो दूंगा इस्तीफा

सिरवाल ने कहा कि राज्य पुलिस की कार्रवाई बदले की भावना जैसी लग रही है, जिससे मुसलमानों का बीजेपी सरकार पर से भरोसा उठ रहा है. उन्होंने साफ कहा, "अगर इसे ठीक नहीं किया गया, तो मेरे पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा."

पीएम मोदी की सोच से एकदम उलट हालात

सिरवाल ने आगे कहा कि मौजूदा हालात पीएम मोदी की सोच से बिल्कुल उलट हैं. उन्होंने कहा,"एक ही समुदाय के खिलाफ अनावश्यक सख्ती और धमकियों से माहौल बिगड़ता है. कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए. अगर किसी ने गलत किया है, तो निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया जाए."

क्या है पूरा मामला?

कानपुर में 4 सितंबर को मिलाद-उन-नबी (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन) के मौके पर जुलूस में लोगों ने "आई लव मोहम्मद" पोस्टर लिए हुए थे. पुलिस ने इसमें शामिल 24 लोगों पर केस दर्ज किया है. इसी सिम्त में बरेली में भी लोगों ने आई लव मुहम्मद का पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया. इस दौरान झड़प का मामला पेश आया और पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई मौलाना किसी गलतफहमी में न रहे. सख्त कार्रवाई होगी. योगी ने यहां तक कहा कि मौलाना ने शायद भूल गया है कि राज्य में किसकी सरकार है. यह बयान सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रज़ा की ओर इशारा था.