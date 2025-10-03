Advertisement
Bareilly में Yogi के एक्शन से नाराज हुए ये BJP नेता! इस्तीफे की दी धमकी

BJP Leader Opposed Yogi Adityanath: जम्मू-कश्मीर में एक बीजेपी नेता ने कानपुर और बरेली में योगी आदित्यनाथ के एक्सन को गलत ठहराया है. उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वह इस बार इस्तीफा दे देंगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 03, 2025, 03:47 PM IST

BJP Leader Opposed Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लेकर निकले जुलूसों पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई अब बीजेपी के अंदर ही सवाल खड़े होते दिख रहे हैं. जम्मू-कश्मीर बीजेपी नेता जहांनज़ेब सिरवाल ने योगी सरकार की कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खिलाफ है.

अगर हालात नहीं सुधरे तो दूंगा इस्तीफा

सिरवाल ने कहा कि राज्य पुलिस की कार्रवाई बदले की भावना जैसी लग रही है, जिससे मुसलमानों का बीजेपी सरकार पर से भरोसा उठ रहा है. उन्होंने साफ कहा, "अगर इसे ठीक नहीं किया गया, तो मेरे पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा."

पीएम मोदी की सोच से एकदम उलट हालात

सिरवाल ने आगे कहा कि मौजूदा हालात पीएम मोदी की सोच से बिल्कुल उलट हैं. उन्होंने कहा,"एक ही समुदाय के खिलाफ अनावश्यक सख्ती और धमकियों से माहौल बिगड़ता है. कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए. अगर किसी ने गलत किया है, तो निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया जाए."

क्या है पूरा मामला?

कानपुर में 4 सितंबर को मिलाद-उन-नबी (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन) के मौके पर जुलूस में लोगों ने "आई लव मोहम्मद" पोस्टर लिए हुए थे. पुलिस ने इसमें शामिल 24 लोगों पर केस दर्ज किया है. इसी सिम्त में बरेली में भी लोगों ने आई लव मुहम्मद का पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया. इस दौरान झड़प का मामला पेश आया और पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई मौलाना किसी गलतफहमी में न रहे. सख्त कार्रवाई होगी. योगी ने यहां तक कहा कि मौलाना ने शायद भूल गया है कि राज्य में किसकी सरकार है. यह बयान सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रज़ा की ओर इशारा था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

BJPBareillymuslim news

