“UCC को हिंदू कानून बताना बंद करें”, बीजेपी नेता का मुस्लिम लॉ बोर्ड पर सीधा हमला

UCC Controversy: BJP के नेता प्रकाश रेड्डी ने शनिवार को मुस्लिम लॉ बोर्ड पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का विरोध करने का आरोप लगाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके "बुद्धिजीवियों" को यह समझना चाहिए कि UCC कोई "हिंदू सिविल कोड" नहीं है. रेड्डी ने UCC के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि देश में एक ही समय में दो कानून नहीं हो सकते. उन्होंने कहा, "मुस्लिम लॉ बोर्ड गुजरात में पारित UCC बिल का विरोध कर रहा है. लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड और इस देश के बुद्धिजीवियों को यह समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू सिविल कोड, बौद्ध सिविल कोड, जैन सिविल कोड या मुस्लिम सिविल कोड नहीं है. यह इस देश के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है. देश में दो कानून नहीं हो सकते."

BJP नेता ने आगे सरकार को UCC लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया और राजनीतिक कारणों से इसमें कई बार हुई देरी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्य अपनी निजी जरूरतों और ज़मीन-व्यवस्था बनाए रखने के लिए UCC पारित कर रहे हैं. रेड्डी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए भारत सरकार को बार-बार निर्देश दिया है. लेकिन, राजनीतिक कारणों से इसे कई बार टाल दिया गया है. फिर भी, अलग-अलग राज्य अपनी जरूरतों के लिए और जमीन-व्यवस्था बनाए रखने के लिए UCC बिल पारित कर रहे हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आए, तो हम असम में UCC लागू करेंगे."



यह ऐसे समय में आया है जब BJP ने हाल ही में अपने चुनावी घोषणापत्र में असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है, बशर्ते वे राज्य में सत्ता में वापस आएं. बुधवार को असम चुनावों के लिए BJP का घोषणापत्र जारी करते हुए उत्तराखंड और गुजरात के नक्शेकदम पर चलते हुए और BJP के मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और कथित "लव जिहाद" के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया. उन्होंने कहा कि UCC संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर लागू होगा और आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) भारत में एक प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक ही सेट स्थापित करना है. धर्म, लिंग या जाति के आधार पर अलग-अलग निजी कानून होने के बजाय, UCC का लक्ष्य एक ऐसा साझा ढांचा तैयार करना है जो सभी पर समान रूप से लागू हो.