"बाबरी की तरह संभल जामा मस्जिद को भी करेंगे ध्वस्त", BJP नेता की खुली धमकी!

Sambhal Jama Masjid News: संभल के जामा मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्त करने की धमकी के बाद मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश सिंघल ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि जिस तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी तरह हरिहर मंदिर (संभल जामा मस्जिद) की एक-एक ईंट उखाड़ लेंगे.

इस बयान के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज के बीच आक्रोश फैल गया है. मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा की सरकार है, इसलिए ऐसे भड़काऊ और विवादित बयान दिए जा रहे हैं. वहीं, संभल जामा मस्जिद के वकील शकील वारसी ने भी भाजपा नेता के इस विवादित बयान पर एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि राजेश सिंघल द्वारा जामा मस्जिद के खिलाफ दिए गए बयान न्यायालय का अपमान है.

संभल जामा मस्जिद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है. इन सब के बीच भाजपा के नेताओं और हिंदूवादी संगठनों की ओर से आए दिन संभल जामा मस्जिद को लेकर विवादित बयान आते रहते हैं. राकेश सिंघल के इस विवादित बयान पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए. लोगों ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता इस तरह के बयान सिर्फ हिंदू समुदाय के वोट हासिल करने और सुर्खियों में रहने के लिए दे रहे हैं.

गौरतलब है कि संभल जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करने वाले महंत ऋषिराज गिरी और हरिहर सेना नाम की एक संगठन ने मांग की थी कि आज (19 नवंबर) के दिन जामा मस्जिद की परिक्रमा करेंगे और यात्रा निकालेंगे. इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल जामा मस्जिद के खिलाफ याचिका दर्ज कराई गई थी. इस मांग के बाद संभल जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. वहीं, इस यात्रा और परिक्रमा के लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया है.