ईंधन बचाने की अपील पर PM मोदी की आलोचना; BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने किया बचाव

PM Modi Fuel saving appeal: मिडिल ईस्ट में तनाव और पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबांदी की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल के लिए विदेश यात्रा न करने, सोना न खरीदने, खाने का तेल कम खर्च करने और पेट्रोल-डिजल कम खर्च करने जैसे सात अपीलें कीं. इस अपील के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना शुरू हो गई. BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन ने PM मोदी के इन अपीलों की आलोचना करने को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया.

शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे "बिना माँगी सलाह" देने के अलावा कुछ भी करने में सक्षम नहीं लगते. मीडिया से बात करते हुए शाहनवाज़ हुसैन ने दावा किया कि जनता ने प्रधानमंत्री की अपीलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसके सबूत के तौर पर गाड़ियों की आवाजाही में कमी, ईंधन बचाने के प्रयासों, कारपूलिंग की शुरुआत और ज्वेलरी की दुकानों पर भीड़ कम होने का ज़िक्र किया.

उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय हित दांव पर हों, तो सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए. हुसैन ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसते हुए आरोप लगाया कि वे केवल बिना माँगी सलाह देने में ही सक्षम लगते हैं.

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उन्होंने कहा, "इस अपील के जवाब में, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया है. सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई है, और लोगों ने पेट्रोल और डीज़ल बचाना शुरू कर दिया है. ज्वेलरी की दुकानों पर आमतौर पर दिखने वाली भीड़ भी छँट गई है. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता जिस तरह की बयानबाज़ी अभी कर रहे हैं, वह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है. जब देश के हित दांव पर हों, तो सभी दलों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। सच कहूँ तो, मल्लिकार्जुन खड़गे बिना माँगी सलाह देने के अलावा कुछ भी करने में सक्षम नहीं लगते."