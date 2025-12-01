Advertisement
'मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश कोई नहीं', शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान

Shahnawaz Hussain on Mahmood Madani: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने महमूद मदनी के “जहां जुल्म होगा, वहां जिहाद होगा” बयान की कड़ी निंदा की. उन्होंने भारत, हिंदू और मोदी को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताया और बयान वापस लेने की मांग की.

Dec 01, 2025

'मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश कोई नहीं', शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान

Shahnawaz Hussain on Mahmood Madani: पूरे देश में नफ़रत तेज़ी से फैल गई है. यह हर गली और मोहल्ले में पहुंच गई है. एक समुदाय के कुछ लोग मुसलमानों के ख़िलाफ जहर उगल रहे हैं. इस वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग और संगठन डरे हुए हैं. इसी सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है. मदनी के बयान पर BJP नेता हमलावर हो गए हैं. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर उनपर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है. मुसलमानों को भारत से अच्छा संविधान नहीं मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि जुल्म होगा, तो जिहाद होगा. उनके बयान की जितनी निंदा की जाए, कम है.

महमूद मदनी की निंदा की
उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि मौलाना महमूद मदनी ने देश के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रहा. मौलाना को अपने बयान को वापस लेना चाहिए. मैं उनके बयान की निंदा करता हूं. उनके बयान को एक सभ्य समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, महमूद मदनी ने एक कार्यक्रम में कहा था, “जहां जुल्म होगा, वहां जिहाद होगा." उन्होंने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों से लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. 

