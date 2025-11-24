Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3016330
Zee SalaamIndian Muslim

बंगाल में भी वही करेंग, जो अयोध्या में किया था; MLA हुमायूं के बयान पर उमा भारती की धमकी

Babri Masjid in Bengal: बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर बने हर इमारत के साथ वही काम किया जाएगा, जो 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:28 PM IST

Trending Photos

बंगाल में भी वही करेंग, जो अयोध्या में किया था; MLA हुमायूं के बयान पर उमा भारती की धमकी

Babri Masjid in Bengal: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, तो उस मस्जिदा का भी वही हाल होगा, जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था. बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादी उग्र भीड़ ने बाबरी मस्जिद को अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया था. 

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण होगा. इस बयान के बाद भाजपा के नेता भड़क गए हैं और लगातार विवादित बयान दे रहे हैं. इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता उमा भारती ने बीते रविवार (23 नवंबर) को कहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के नाम पर बनने वाली इमारत के साथ वही काम किया जाएगा, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था. 

उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह की है कि वह बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि बंगाल में सद्भावना बनाए रखना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है. उमा भारती ने कहा कि वह खुदा के नाम पर बनी मस्जिद का सम्मान करेंगी, लेकिन बाबर के नाम पर बनी मस्जिद का सम्मान नहीं करेंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि भाजपा नेता उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन पर आरोप हैं कि उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए विवादित और उग्र भाषण दिए थे. साथ ही उन्होंने उन्मादी भीड़ को भड़काया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले में इस प्रकरण को एक गंभीर अपराध माना है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uma Bharti on bangal babri masjid controversyBJP Leader Uma BhartiToday News

Trending news

Uma Bharti on bangal babri masjid controversy
बंगाल में भी वही करेंग,जो अयोध्या में किया; MLA हुमायूं के बयान पर उमा भारती की धमकी
Malaysia news
ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर मलेशिया, अब नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट होंगे बंद!
Sambhal news
संभल में चारों तरफ शांति और सद्भाव; हिंसा की बरसी मनाने पर भड़के जफर अली
Delhi Car Blast Dr Arif
Delhi Blast: आतंकी नहीं है डॉ. आरिफ, पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने किया रिहा
UP News
संभल हिंसा: पहली बरसी पर छावनी में बदला जामा मस्जिद इलाका; हरिहर सेना से डरा प्रशासन
Nigeria News
नाइजीरिया: कैथोलिक स्कूल से 303 बच्चे और 12 टीचर किडनैप, चार दिन में दूसरा बड़ा हमला
Pakistan News
पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला, भीषण धमाके के बाद हमलावरों ने की गोलीबारी
Gaza News
44 दिनों में इजरायल ने 500 बार तोड़ा सीजफायर, गज़ा में सैकड़ों लोगों की हुई मौत
LG Manoj Sinha Mata Vaishno Devi University
वैष्णो देवी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को नहीं मेलगा एडमिशन? भाजपा की मांग पर विवाद
Lebanon news
फिर शुरू होगी जंग! इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर की मौत