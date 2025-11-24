बंगाल में भी वही करेंग, जो अयोध्या में किया था; MLA हुमायूं के बयान पर उमा भारती की धमकी

Babri Masjid in Bengal: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, तो उस मस्जिदा का भी वही हाल होगा, जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था. बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादी उग्र भीड़ ने बाबरी मस्जिद को अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया था.

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण होगा. इस बयान के बाद भाजपा के नेता भड़क गए हैं और लगातार विवादित बयान दे रहे हैं. इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता उमा भारती ने बीते रविवार (23 नवंबर) को कहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के नाम पर बनने वाली इमारत के साथ वही काम किया जाएगा, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था.

उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह की है कि वह बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि बंगाल में सद्भावना बनाए रखना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है. उमा भारती ने कहा कि वह खुदा के नाम पर बनी मस्जिद का सम्मान करेंगी, लेकिन बाबर के नाम पर बनी मस्जिद का सम्मान नहीं करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि भाजपा नेता उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन पर आरोप हैं कि उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए विवादित और उग्र भाषण दिए थे. साथ ही उन्होंने उन्मादी भीड़ को भड़काया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले में इस प्रकरण को एक गंभीर अपराध माना है.