"अयोध्या को खाली कर दे मुसलमान"; BJP नेता के बयान पर मचा बवाल
"अयोध्या को खाली कर दे मुसलमान"; BJP नेता के बयान पर मचा बवाल

Ayodhya Masjid News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक विनय कटियार ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने एक बयान में कहा कि अयोध्या से मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोंडा या बस्ती जिले में चले जाना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:01 PM IST

"अयोध्या को खाली कर दे मुसलमान"; BJP नेता के बयान पर मचा बवाल

Ayodhya Masjid News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर सालों से चर्चा का विषय रहा है. साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया. अयोध्या के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और देश में कहीं भी इस फैसले पर सांप्रदायिक झड़प की घटना नहीं हुई. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आयोध्या में सांप्रदयिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर वाले आदेश में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए जमीन आवंटित करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सरकार ने जमीन आवंटित कर दी. अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे विनय कटियार ने धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित जमीन के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है. बीजेपी के नेता विनय कटियार ने कहा है कि हम धन्नीपुर मस्जिद को नहीं जानते. उन्होंने आगे कहा कि वहां कुछ बनने वाला नहीं है.

विनय कटियार ने साफ कहा कि जो लोग अयोध्या में मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो सब हमारी तरफ से खारिज हैं और ऐसा होकर रहेगा. उन्होंने यहां भी कहा कि अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं है. उन्होंने कहा मुसलमान को सरयू नदी पार जाने का सुझाव देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या छोड़कर गोंडा या बस्ती जिले में चले जाएं.

BJP नेता विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या राम की नगरी है, यहां सिर्फ राम मंदिर है. विनय कटियार के इस बयान ने एक बार फिर अयोध्या के माहौल को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील बना दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जगह दी गई थी लेकिन अब उसका नक्शा खारिज होने के बाद राजनीति तेज हो गई है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

Uttar Pradesh newsBJP leader Vinay KatiyarVinay Katiyar statement on Dhannipur Mosquemuslim newsToday News

