BJP नेता Giriraj Singh भी बोले, I Love Muhammad; पोस्ट हुआ जमकर वायरल

Giriraj Singh I Love Muhammad Social Media Post: I Love Muhammad अभियान को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है. उत्तर प्रदेश, उतराखंड और गुरात में इस अभियान को लेकर हिंसा भी हो चुकी है. दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता I Love Muhammad के जवाब में I love Mahadev के पोस्टर लगा रहे हैं. कई चौक-चौराहों पर I Love Mahadev के पोस्टर लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है. इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सब को चौंका दिया है.

दरअसल, भाजपा नेता गिरिराज सिंह आए दिन इस्लाम, हलाल मांस, जिहाद टोपी और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं और विपक्ष के दलों को पाकिस्तानी, इस्लामवादी का संज्ञा देते हैं. इसी कड़ी में भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में I Love Muhammad का पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर के साथ उन्होंने जय सनातन और जय महादेव भी लिखा है.

गिरिराज सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट देखकर लोग चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. उसी पोस्ट के नीचे कई लोग गिरिराज सिंह को पढ़ने लिखने की सलाह दे रहे हैं, तो कई लोगों ने इस पोस्ट को तुरंत डिलिट करने की मांग की है.

गिरिराज सिंह के इस पोस्ट को लेकर कई लोगों का कहना है कि यह पोस्ट गलती से अपलोड हो गया है, उन्होंने I Love Mahadev की जगह I Love Muhammad का पोस्टर शेयर कर दिया है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ग्रीराज सिंह देश में आम-शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए जय सनातन और जय महादेव के साथ I Love Muhammad का पोस्टर शेयर किया है.