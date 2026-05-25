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मदरसे आतंकवादी बनाने के अड्डे हैं, कार्रवाई करो और मेडल पाओ... नितेश राणे के विवादित बयान पर बवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मदरसों और मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ते हुए पुलिस से कार्रवाई की बात कही. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है, जबकि कई लोगों ने इसे भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया है.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 25, 2026, 12:00 PM IST

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मदरसे आतंकवादी बनाने के अड्डे हैं, कार्रवाई करो और मेडल पाओ... नितेश राणे के विवादित बयान पर बवाल

Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय और उनके धार्मिक शिक्षण संस्थान मदरसों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. उन्होंने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि ये मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं. हालांकि मदरसों का आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है, यह राणे की तरफ से दी गई विवादित बयान है. 

उन्होंने एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा, "मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, ये मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं. ये कोई शिक्षा नहीं देते." उन्होंने मदरसों को निशाना बनाते हुए आगे कहा, " मैं पुलिस से भी कहता हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदूत्ववादी विचारधारा की सरकार है, करिए जोरदार काम, मारिए रेड. आपको मेडल नहीं दिलवाया तो मेरा नाम नितेश राणे नहीं."

उन्होंने पुलिस को मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसाते हुए कहा, "आप हिम्मत दिखाइए, पुलिस क्या कर सकती है, यह 93 के दंगों के बाद हमने देखा है." उन्होंने मदरसों को लेकर घृणित मानसिकता दिखाते हुए कहा, "मदरसों में चर्चा यही होती होगी कि बेटा आप इस बार बड़ा वाला बम बनाइएगा, पिछले बैच वालों ने छोटा बनाया था."

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उन्होंने कहा कि ये मदरसे आतंकवादी बनाते हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मदरसों में लोग आतंकवादी बनने के अलावा कुछ और नहीं बनते. उन्होंने कहा, "मदरसों से पढ़े हुए बच्चों में से एक डॉक्टर- इंजीनियर का उदाहरण दिखा दो और अगर गलती से बन गया तो सीधा आतंकवादी ही बनता है." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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