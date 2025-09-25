"राम की भूमि पर मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं"...विनय कटियार के बाद BJP के इस मंत्री ने दी धमकी

Uttar Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक विनय कटियार ने अयोध्या मस्जिद और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती बयान दिया था. अब उस बयान के समर्थन में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह मैदान में उतर आए हैं. विनय कटिया के बयान का समर्थन करते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि देवता और दैत्य एक साथ नहीं रह सकते. उन्होंने दैत्या (राक्षस) शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए किया है. इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी पारा हाई हो गई है.

दरअसल, BJP नेता विनय कटियार ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा था कि अयोध्या राम की नगरी है और यहां मुसलमानों का कोई काम नहीं है. उन्होंने अयोध्या मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा था कि जो लोग अयोध्या मस्जिद की बात कर रहे हैं, वे अयोध्या छोड़ कर सरयू नदी पार गोंडा और बस्ती जिले में चले जाएं. इस बयान के समर्थन में रघुराज सिंह ने कहा कि देवताओं और दैत्यों के बीच दूरी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि मुसलमान अयोध्या की सीमा को छोड़कर कहीं भी रहें, लेकिन राम की भूमि पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है. रघुराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि यह राम जन्मभूमि है और यहां सिर्फ रामभक्त ही रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि वह विनय कटियार जी के बयान का पूरी तरह समर्थन करते हैं.

अयोध्या में सदियों से मुस्लिम समुदाय के लोग आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद पर फैसला सुनाया, उस वक्त भी अयोध्या समेत पूरे भारत में किसी भी प्रकार का सौहार्द खराब नहीं हुआ. लेकिन अयोध्या को एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति का आखाड़ा बनाने के लिए विवादित बयानों की शुरूआत हो गई है.