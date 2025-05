BJP के मंत्री का Colonel Sofia विवादास्पद बयान, लोग ले रहे आड़े हाथों

Colonel Sofia: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री कुवंर विजय शाह ने सेना की सीनियर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने पहलगाम के आतंकियों की ज़ात निकालकर सोफिया कुरैशी को मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है.

मंगलवार, 13 मई को, पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मंत्री विजय शाह ने कहा,"जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा किया, उनको सबक सिखाने के लिए हमने उन्हीं की समाज की एक बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजा." सरकारी कार्यक्रम में दिए गए भाषण के एक वीडियो में विजय शाह यह भी कहते दिखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र उनकी पैंट तो खोलकर नहीं देख सकते थे. लेकिन, उन्होंने उन्हीं के समाज की बेटी को उनके सामने खड़ा कर दिया.

विजय शाह कहते हैं,"जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ा थे, उन्हीं कटे-पिटे लोगों की, उन्हीं के बहन बेटियों के जरिए ऐसी की तैसी कराई है. उन्होंने हिंदुओं को कपड़े उतारकर मारा, मोदी जी ने उनके समाज की बेटियों को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए भेज दिया."

Utterly derogatory, communal and sexist remark made by a BJP MP minister Kunwar Vijay Shah against Col Sofia Quereshi. . And it wasn’t off the cuff either (don’t miss the applause from his chamchas on stage) . Shocking beyond belief. What is the use of ‘nationalist’ flag waving… pic.twitter.com/pZ8VboyAoV

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) May 13, 2025