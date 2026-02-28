''न दूरी है, न खाई है,मोदी हमारे भाई हैं"; अजमेर में मुस्लिम युवकों ने PM के समर्थन में लगाए नारे

Advertisement
Rajasthan News: अजमेर शरीफ दरगाह इलाके में मुस्लिम युवकों ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. अजमेर के कायड़ विश्राम स्थल पर PM मोदी की आम सभा होनी है. भारतीय जनता पार्टी की अक्लियती मोर्चा ने इस आम सभा में शिरकत करने के लिए लोगों से खास अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:54 PM IST

Rajasthan News: अजमेर शरीफ दरगाह इलाके में गूंजे ''ना दूरी है, ना खाई है-मोदी जी हमारे भाई हैं. इसी नारों के साथ अजमेर के मुस्लिम युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुश आमदीद कियाa है. अजमेर शरीफ दरगाह इलाके में भारतीय जनता पार्टी की अक्लियती मोर्चा की टीम ने दौरा किया और आज अजमेर के कायड़ विश्राम स्थल पर PM मोदी की आम सभा में शिरकत की दावत दी.

भारतीय जनता पार्टी की अक्लियती मोर्चा के सुबाई सदर हमीद खान मेवाती की सदारत में अजमेर दरगाह के निजाम गेट से धान मंडी तक रैली निकाली गई और आम लोगों को PM मोदी की सभा में शामिल होने की गुजारिश की गई. रैली के दौरान "ना दूरी है, ना खाई है, मोदी जी हमारे भाई हैं" के नारों से इलाका गुंज गया.  हमीद खान मेवाती के मुताबिक खासी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता समेत मुस्लिम युवाओं और समाज के लोगों ने हिस्सा लिया. इस रैली में दुकानदारों और आम शहरी से मिलाकर उन्हें जनसभा में शामिल होने का दावत नाम भी दिया गया.

सदर हमीद खान मेवाती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह ऐतिहासिक जनसभा है, जिसमें अजमेर समेत पूरे इलाके में तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शिरकत कर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है. रैली में दरगाह खादिम सैयद अफसान चिश्ती, भाजपा अक्लियती मोर्चा के सुबाई नायब सदर मुंसिफ अली खान, जंग बहादुर पठान, अजमेर शहर मोर्चा जिला सदर शफीक खान, अजमेर देहात साबिक जिला सदर गुलाम मुस्तफा कुरैशी, शहर नायब सदर सैयद मेराज चिश्ती, शहर जनरल सैकेट्री सैयद सादिक अली, शाकिर खान, अलीम शेख, आमान खान, अजमत खान समेत दीगर कारकुनान मौजूद रहे.

