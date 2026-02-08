Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3102265
Zee SalaamIndian Muslimमुस्लिम समुदाय डॉक्टर, इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है... BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

मुस्लिम समुदाय डॉक्टर, इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है... BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

West Bengla News: पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका अग्निमित्रा पॉल ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया और अपराधी पैदा करने वाला बताया. इस बयान पर TMC नेता और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने विरोध किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:33 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम समुदाय डॉक्टर, इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है... BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

West Bengla News: बंगाल राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की विधायिका अग्निमित्रा पॉल ने मदरसों की सरकारी फंडिंग पर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी फंडिंग की वजह से मुस्लिम समुदाय के बच्चों में अपराध बढ़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोग डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करने के बजाय अपराधी पैदा कर रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के खिलाफ BJP विधायिका अग्निमित्रा पॉल द्वारा विवादित बयान देने पर TMC नेता और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने विरोध किया. इस दौरान विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी झड़प हो गई. 

TMC नेता और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय इस देश की संपत्ति हैं, अपराधी नहीं. हालांकि बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने BJP विधायिका अग्निमित्रा के बयान के विवादित हिस्से को विधानसभा की कार्यवाही से हटा दिया.

TMC नेता और राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए BJP विधायिका अग्निमित्रा पॉल पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ऐसी महिला को देश से बाहर निकाल देना चाहिए. सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अग्निमित्रा ने विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो बोला है, वह संविधान के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस बयान के लिए अग्निमित्रा पॉल को माफी मांगनी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. इस सत्र में  BJP विधायिका अग्निमित्रा पॉल ने हिस्सा लिया और राज्य सरकार द्वारा मदरसों को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान पर सवाल उठाए. उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वाम मोर्चा की सरकार ने अल्पसंख्यक विकास और मदरसा शिक्षा के लिए 472 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आवंटन में लगभग बारह गुना की वृद्धि की गई है, इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय का विकास क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, मुस्लिम समुदाय से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी या वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? यहाँ से केवल अपराधी ही क्यों पैदा हो रहे हैं? इसी बयान के बाद विधानसभा में माहौल गर्म हो गया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsWest Bengla NewsMLA Agnimitra Paul Anti Muslim Statementminority newsToday News

Trending news

muslim news
मुस्लिम समुदाय डॉक्टर,इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है,BJP विधायक के बयान पर बवाल
muslim news
चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान,राजकीय सम्मान के साथ किया गया दफन
muslim news
"मैं गरांटी देता हूँ, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा..." MP सतीश गौतम ने दिया विवादित बयान
India Malaysia Agreement
भारत-मलेशिया रिश्तों को नई रफ्तार, मोदी-अनवर इब्राहिम बैठक में हुए बड़े समझौते
Iran Day In Hyderabad
हैदराबाद में मनाया गया 'ईरान डे'; आज ही के दिन हुई थी इस्लामिक क्रांति
muslim news
नगर निगम चुनाव में उठा तीन तलाक का मुद्दा, भाजपा के इस नेता ने औवैसी पर बोला हमला
Assam news
असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में पर्यटक पर अटैक से हलचल, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा
Bangladesh news
निपाह वायरस का कहर! बांग्लादेश में महिला की मौत, WHO ने दुनियाभर में जारी किया अलर्ट
Malegaon Municipal Corporation News
मालेगांव में नया सियासी अध्याय! नसरीन खालिद मेयर, निहाल अहमद बनीं डिप्टी मेयर