अब रमजान में चंदा मांगने आए मुसलमानों पर भी ऐतराज; BJP विधायक को पुलिस पर भरोसा नहीं...

Uttar Pradesh News: रमजान का महीना शुरू हो चुका है. इस महीने में मदरसे से जुड़े लोग चंदा मांगने आते हैं, जिसे लोग जकात और फितरा की रकम देते हैं. लेकिन उन्हें जबरन बाबरी मस्जिद का चंदा मांगने और बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का इल्जाम लगाकर निशाना बनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मेरठ में चंदा मांगने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर मेरठ के विधायक ने विरोध व्यक्त किया और बाबरी मस्जिद का चंदा मांगने वाला बताया. उन्होंने कहा कि मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होना है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए है. ऐसे में शहर में इतनी बरी तादाद में संदिग्ध मुसलमान क्या कर रहे हैं.

हालांकि व्यापारियों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की कि यहां 70-80 अज्ञात मुसलमान चंदा मांगने रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चांदा मांग रहे 21 लोगों से पूछताछ की और आधार कार्ड की वेरिफिकेसन के बाद उन्हें जाने दिया. पुलिस ने वेरिफिकेशन करने के बाद चांदा मांग रहे लोगों छोड़ने दिया. इसे लेकर मेरठ के विधायक अमित अग्रवाल भड़क गए और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना लोकल विधायक को जानकारी दिए ऐसा फैसला किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी और RSS चीफ पहुंच गए हैं. इस आयोजन में कुछ अनहोनी होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.

विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि असम, बिहार, बंगाल आदि राज्यों के इतने सारे लोगों का वैरिफिकेशन आधे घंटे के अंदर कैसे हो सकता है? अमित अग्रवाल को पुलिस ने बताया है कि 21 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया है, इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ 21 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, बीच में इतने लोग गायब कैसे हो गए? अमित अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये चंदा मांगने वाले लोग घुसपैठिए हैं. उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश भागने के बजाए, ये लोग मस्जिद, मदरसे और मकबरों में पनाह ले रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, पुलिस का कहना है कि रमजान के महीने में मुसलमान हर साल आते हैं और चंदा मांगते हैं. जिन लोगों पर विधायक अमित अग्रवाल और क्षेत्र के लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, उनको थाने लाया गया था और उनका सत्यापन कर, उन्हें वापस भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि इसमें बिहार बंगाल असम के लोग भी मौजूद थे.