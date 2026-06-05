बैरकपुर में मुस्लिम महिला से लगवाए गए ‘वंदे मातरम’ के नारे, BJP MLA का वीडियो वायरल

Barrackpore Viral Video: पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में ‘अन्नपूर्णा योजना’ के कार्यक्रम के दौरान BJP विधायक कौस्तव बागची ने एक मुस्लिम महिला लाभार्थी से “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के नारे लगवाए. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगाए.
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West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंदुत्व का असर लगातार बढ़ रहा है, छोटे से लेकर बड़े नेता तक इस मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं. इस बीच बैरकपुर में ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक कौस्तव बागची एक मुस्लिम महिला लाभार्थी से उन्होंने “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के नारा लगाने पर मजबूर किया. कौस्तव बागची ने कहा कि चूंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उन्हें ये नारे लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. वहीं, पास में बैठे कुछ लोगों ने ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगाने शुरू कर दिए. इसके बाद बीजेपी विधायक वहां से निकल गए.
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान स्टेज के बगल में कुर्सियों पर कई महिलाएं बैठी थीं. उसी लाइन में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर बैठी नजर आ रही है. बीजेपी विधायक कौस्तव बागची की नजर जैसे ही उस महिला पर पड़ती है, वह तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं और बंगाली भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ करते हैं. इसके बाद विधायक महिला से ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाने के लिए कहते हैं. जब महिला धीरे आवाज में नारा लगाती है, तो विधायक उसे जोर से बोलने के लिए कहते हैं. इसके बाद विधायक वहां से चले जाते हैं. घटना के बाद वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने शुरू कर दिए.
बंगाल में बीजेपी की पहली बनी है सरकार
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में BJP ने पहली बार राज्य की सत्ता पर कब्जा किया. 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर 15 सालों से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया. वहीं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई. भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इस भव्य समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.
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