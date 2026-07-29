/रीवा में ईदगाह को लेकर बढ़ा विवाद, विधायक के पत्र से बुलडोजर कार्रवाई का खतरा

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्र में ईदगाह निर्माण को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और मनगवां के विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कलेक्टर को पत्र लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसको लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. पत्र में विधायक ने नगर परिषद मनगवां के वार्ड नंबर 9 में पहले से स्थित ईदगाह की मीनार और नया चबूतरा बनाने पर आपत्ति व्यक्त की. उन्होंने नए निर्माण को लेकर इल्जाम लगाया कि यह निर्माण बिना नगर परिषद के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के किया गया. उन्होंने इस मामले की जांच कर कथित गैरकानूनी निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित भूमि के खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में अधिकारी की इजाजत के बिना दर्ज की गई है.
विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कथित अवैध निर्माण को धवस्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी खास बिरादरी को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि बिना नगर परिषद की एनओसी के हुए निर्माण और कथित अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराना है. उनका कहना है कि यदि किसी भी स्थान पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह ईदगाह की जमीन को खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में दर्ज कर लिया गया, उसी तरह दीगर मजहब के मजहबी स्थल, जैसे हनुमान मंदिर को खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में दर्ज किया जाए.
वहीं, इस मामले को लेकर मकामी लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर ईदगाह है, उसके ठीक बगल में एक मंदिर भी स्थित है और सालों से दोनों बिरादरी आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं. मकामी लोगों का कहना है कि हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम बिरादरी मंदिर की सजावट में सहयोग करता है, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर हिंदू बिरादरी भी मस्जिद और ईदगाह की सजावट में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है. मकामी लोगों का इल्जाम है कि इस तरह के पत्र से बेवजह विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, जबकि क्षेत्र में पहले कभी इस मुद्दे को लेकर तनाव नहीं रहा. फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.