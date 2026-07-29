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रीवा में ईदगाह को लेकर बढ़ा विवाद, विधायक के पत्र से बुलडोजर कार्रवाई का खतरा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां में ईदगाह निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है. बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कथित गौरकानूनी निर्माण और अतिक्रमण की जांच की मांग करते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में सालों से हिंदू-मुस्लिम भाईचारा कायम है और इस मुद्दे से बेवजह विवाद पैदा हो रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 29, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:11 PM IST
रीवा में ईदगाह को लेकर बढ़ा विवाद, विधायक के पत्र से बुलडोजर कार्रवाई का खतरा

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