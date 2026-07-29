/रीवा में ईदगाह को लेकर बढ़ा विवाद, विधायक के पत्र से बुलडोजर कार्रवाई का खतरा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्र में ईदगाह निर्माण को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और मनगवां के विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कलेक्टर को पत्र लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसको लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. पत्र में विधायक ने नगर परिषद मनगवां के वार्ड नंबर 9 में पहले से स्थित ईदगाह की मीनार और नया चबूतरा बनाने पर आपत्ति व्यक्त की. उन्होंने नए निर्माण को लेकर इल्जाम लगाया कि यह निर्माण बिना नगर परिषद के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के किया गया. उन्होंने इस मामले की जांच कर कथित गैरकानूनी निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित भूमि के खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में अधिकारी की इजाजत के बिना दर्ज की गई है.