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'मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा;' BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक मनोज पटेल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:33 AM IST

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'मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा;' BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम में आयोजित बजट बैठक के दौरान वंदे मातरम गीत की बात पर हंगामा हो गया. इस हंगामे को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं. इंदौर की देपालपुर विधानसभा से विधायक और भाजपा नेता मनोज पटेल ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर मेरी विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा. 

इंदौर की देपालपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक और BJP नेता मनोज पटेल अपनी हिंदूवादी क्षवी और विवादित बयानबाजियों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. इस बार उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान वंदे मातरम न बोलने को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा में रहने वाले को वंदे मातरम बोलना होगा. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जिसके बाप में दम है, वह वंदे मातरम बुला कर दिखाए, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि उनमें दम है, तो मेरे सामने ये बातें कहकर दिखाएं. 

मनोज पटेल ने कहा कि जिस वंदे मातरम गीत को गाकर देशभक्तों ने आजादी दिलाई है, उस वंदे मातरम को गाने में अगर किसी को दिक्कत हो रही हे तो देपालपुर विधानसभा में ऐसा नहीं होने दूंगा. उन्होंने कहा कि यहां जिसे रहना है उन्हें वंदे मातरम कहना होगा. वंदे मातरम गाने को लेकर मुस्लिम समाज, उनके नेता और संगठनों ने हमेशा विरोध व्यक्त किया है. कई बार वंदे मातरम गाने को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. 

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मुस्लिम समाज हमेशा वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करने पर विरोध किया है. मुस्लिम समाज का कहना है कि वंदे मातरम उनके धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है. मुस्लिम समाज का कहना है कि वंदे मातरम में इस धरती को भगवान मानकर पूजा करने की बात कही गई है, लेकिन मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी अन्य की इबादत नहीं करते हैं. इसलिए मुस्लिम समाज को ऐसी किसी भी गीत और स्लॉगन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. 

इसके साथ ही मुस्लिम समाज का कहना है कि वंदे मातरम या फिर ऐसी किसी भी गीत या स्लोगन को लगाने के लिए मजबूर करना संविधान के खिलाफ है. संविधान में धर्म को मानने की आजादी है और ये नारे और गीत मुस्लिमों के धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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