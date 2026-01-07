BMC चुनाव से पहले नितेश राणे ने की ओवैसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मचा बवाल

Nitish Rane Comment on Owaisi: महाराष्ट्र में Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) के चुनाव होने हैं. इसको लेकर तमाम पार्टियां चुनावी सभा कर रही हैं. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई के अमरावती में एक सभा के दौरान लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लव जिहाद से जुड़े डेटा को संसद में पेश करें. इस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के MLA नीतेश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है.

भाजपा का बरबोले विधायक नितेश राणे ने बीते 6 जनवरी को एक बयान देते हुए कहा कि अगर ओवैसी को लव जिहाद देखना है तो उसे हम कई घरों में ले जाकर दिखाएँगे, कि कैसे उसके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के लोग लव जिहाद कर रहे हैं. नीतेश राणे ने आगे कहा कि ओवैसी टाइम और समय बातएं, हम ओवैसी के पजामे का नारा खींचकर ले जाएँगे और लव जिहाद दिखाएँगे.

राणे की छोटी हाईट को लेकर AIMIM नेता ने उड़ाया मजाक

नितेश राणे मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि AIMIM के नेताओं द्वारा भी नीतेश राणे की छोटी हाईट को लेकर मज़ाक उड़ाया जाता है. हला ही में AIMIM के वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता वारिस पठान ने मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए नीतेश राणे पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतेश राणे की हाइट ओवैसी के नारे के बराबर है. उन्होंने कहा कि अगर नीतेश राणे, ओवैसी के करीब आ गया तो ओवैसी उसे अपने शेरवानी के पॉकेट में रख लेंगे.

नितेश राणे पर दर्ज हैं इतने मुकदमे!

गौरतलब है कि नितेश राणा मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित बयान देने का आदी है. नीतेश राणे के खिलाफ टोटल 38 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 20 मामले हेट स्पीच से जुड़े हुए हैं.