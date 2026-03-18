'हमारा दुश्मन सवर्ण नहीं, शरिया..., मुसलमानों को लेकर BJP MLA ने दिया विवादित बयान

BJP MLA Viral Video: कानपुर के बिल्हौर से BJP विधायक राहुल 'बच्चा' सोनकर का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने शरिया कानून और संविधान को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक राहुल बच्चा सोनकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. लगभग 1 मिनट 49 सेकंड के इस वीडियो में विधायक राहुल बच्चा सोनकर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, "हमारे दुश्मन उच्च जातियां नहीं हैं, बल्कि वे लोग हैं जो भारतीय संविधान के ऊपर शरिया कानून को प्राथमिकता देते हैं."
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि जहां ऐसे लोग देश की सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों का फायदा उठाते हैं, वहीं उनके "मार्गदर्शक" और "आका" विदेश में रहते हैं. अपने बयान में विधायक ने ईरान के सर्वोच्च नेता का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की सरकार और नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, फिर भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं. आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय की सुविधाएं, किसान सम्मान निधि और विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने टिप्पणी की, "इन सभी पहलों के लाभ उठाने में उन्हें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है."
कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक राहुल बच्चा सोनकर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने शरिया कानून और संविधान को लेकर टिप्पणी की. pic.twitter.com/VgJE1m6LWH
राहुल बच्चा सोनकर ने अपने वीडियो में रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि ठीक रिजर्वेशन की वजह से ही वह आज विधायक बन पाए हैं और समाज के कई वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे जाति के आधार पर बंटने से बचें और एकजुट रहें. उन्होंने चेतावनी दी, "अगर हम जाति के आधार पर बंट गए, तो हम उन बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे जो सक्रिय हैं." इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के कुछ लोग "जाति के ठेकेदार" के तौर पर काम कर रहे हैं. वे जनता को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें आपस में बंटने की ओर धकेल रहे हैं.