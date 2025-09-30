Advertisement
पैसा लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुस्लिम नौजवान, BJP विधायक के जहरीले बोल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में BJP के एक विधायक ने मुस्लिम समाज पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम युवकों को 15 से 20 लाख रुपए देकर लव जिहाद करवाया जाता है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:00 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमृतपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशील शाक्य ने मुस्लिम समाज पर एक विवादित इल्जाम लगाया है. उन्होंने एक बयान में दावा किया है कि मुस्लिम युवकों को सुनियोजित तरीके से हिंदू युवतियों को फंसाने (love jihad) का काम दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यह काम संगठित रूप से हो रहा है और इस काम के लिए मुस्लिम युवकों को 15 से 20 लाख रुपये भी दिए जाते हैं. 

भाजपा के विधायक सुशील शाक्य ने कहा कि मुस्लिम युवकों को कहा जाता है कि हिन्दू युवतियों को फंसाओ और जब वे युवक इस काम में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें लाखों रुपए भी इसमें मिलते हैं. उन्होंने कहा कि इसी लालच में मुस्लिम युवाओं ने हिंदू युवतियों को फंसाने को रोजगार की तरह लिया है. अगर साल में एक हिंदू युवती फंस गई तो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक मिलते हैं. 

भाजपा के विधायक सुशील शाक्य ने मुस्लिम समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि अब सब सावधान हो जाएं. उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर कठोर कार्रवाई की धमकी दी. उन्होंने कहा कि इस देश का ईसाईकरण करने के लिए मिशनरी लगे हुए हैं, ताकि भारत में हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाए ऐसा प्रयास हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि धर्म परिवर्तन चाहे ईसाई मिशनरियों से हो या किसी मुस्लिम संगठन से—दोनों ही स्थितियों में इसे अपराध मानकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

भाजपा के विधायक सुशील शाक्य ने साफ तौर पर मुस्लिम समाज पर बेहद ही गंभीर इल्जाम लगाया है. अगर उनके पास इस बात की जानकारी है तो पुलिस थाने में इस साजिश से जुड़े सबूत क्यों पेश नहीं कर रहे हैं, ताकि मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा सके. गौरतलब है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(1) अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत देता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsBJP MLA Sushil ShakyaMlA Sushil Shakya Love Jihad StatementToday News

