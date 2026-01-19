बेलडांगा की आड़ में बीजेपी के निशाने पर कौन? HC में बीजेपी की याचिका पर उठे सवाल

Advertisement
BJP on Beldanga Protest: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रवासी मजदूर की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और कथित हिंसा होने की बात सामने आई. इस मामले में अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई. विपक्ष ने बीजेपी की मांगों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसके पीछे बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति और विधानसभा चुनाव निशाने पर हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:36 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Beldanga Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बेलडांगा इलाका हालिया दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. बीते माह दिसंबर में विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में ऐतिहासिक 'बाबरी मस्जिद' के प्रतिकृति की बुनियाद रखी. वहीं, अब झारखंड में एक प्रवासी पश्चिम बंगाल के मजदूर की कथित बांग्लादेशी बताकर हत्या की घटना सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है. बेलडांगा में बड़े पैमाने पर लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, घंटो रेल और रोड को जाम रखा, जिससे आवाजाही बाधित हो गई. 

आरोप है कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई है. मामला तूल पकड़ने के बाद हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में बेलडांगा के कथित हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की गई है. इसके लिए जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने की इजाजत मांगी गई थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने मंजूरी दे दी है. अगर सोमवार को केस दर्ज होता है तो इसकी सुनवाई मंगलवार को होगी.

इससे पहले राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को पत्र लिखकर बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी. सुवेंदु अधिकारी का कहना था कि इलाके की स्थिति काफी गंभीर है और राज्य पुलिस हालात को संभालने में पूरी तरह सक्षम नहीं दिख रही है.

AIMIM नेता समेत 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार
बता दें, मुर्शिदाबाद में बीते शुक्रवार से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रोड को जाम कर दिया और रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. इसकी शुरुआत झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की हत्या से हुई. आरोप है कि मजदूर की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया था. जब शुक्रवार सुबह उसका शव मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में लाया गया, तब हालात बिगड़ गए. लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. 

शव पहुंचते ही लोग भड़क गए. भीड़ ने सड़क पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया. इसके साथ ही रेलवे लाइन को भी ब्लॉक कर दिया गया. सियालदह-लालगोला रेल सेक्शन पर महेशपुर के पास रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने बांस रख दिए. उन बांसों पर लटकी लाश की तस्वीरें भी लोगों के सामने आईं, जिससे गुस्सा और भड़क गया.

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात और बिगड़ गए. स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस दौरान खबर कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया. पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक पुलिस ने 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में एक AIMIM पार्टी के नेता भी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

बीजेपी के केंद्रीय बलों की तैनाती पर उठने लगे हैं सवाल
हालांकि, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांगों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि एक शख्स की महज धार्मिक पहचान की वजह से उसके लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं और हिंदूवादी संगठनों ने केंद्रीय राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने उग्र प्रदर्शन किया. 

इस दौरान हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेताओं ने बैरिकेड्स तोड़, कुछ जगहों पर सड़कों को प्रभावित किया. जवाब में पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इन प्रदर्शनों के दौरान बीजेपी नेताओं यहां तक अधिकारियों का रवैया नरम रहा. इसके उलट बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के कई मंत्री और अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया. 

इसी तरह बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के घरों को आग लगा दिया. बीते साल मार्च में नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे हिंसा भड़क गई. 

'केंद्रीय बलों के जरिये विधानसभा चुनाव और बाबरी मस्जिद हैं निशाने पर'
पुलिस ने बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे. हालांकि, उस दौरान बीजेपी के किसी नेता या मंत्री ने इन जगहों पर केंद्रीय बलों के तैनाती की मांग नहीं की, जबकि बहराइच और नागपुर में हुई घटनाएं, बेलडांगा में हुए विरोध प्रदर्शन से ज्यादा भयावह थे. बेलडांगा के एक स्थानीय शख्स ने नाम ना छापने की शर्त पर आरोप लगाया कि यहां जिस तरह के हिंसा होने का दावा बीजेपी और अन्य लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. वह केंद्रीय सुरक्षा बलों की आड़ में 'बाबरी मस्जिद' को रोकने और विधानसभा चुनाव को कंट्रोल करना चाहते हैं.  

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुरआन पढ़ाने पर बिहार के मौलाना से बदसुलूकी और धमकी!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsBeldanga ViolenceBJPmuslim news

