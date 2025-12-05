Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3029716
Zee SalaamIndian Muslim

मस्दिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग

Madarsa CCTV News: भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान सरकार से मांग की है कि मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा कारणों की वजह से CCTV कैमरा लगाए जाएँ. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

मस्दिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग

Madarsa CCTV News: उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरा लगाने की मांग की है. दरअसल, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है. इस दौरान सांसद अरुण गोविल ने संसद में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर सार्वजनिक स्थान, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मस्जिदों और मदरसों में अभी तक नहीं लगे. उन्होंने आगे मांग की कि सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की तरह मस्जिदों और मदरसों में भी CCTV कैमरे लगाए जाएँ.

उन्होंने मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरा लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि इस्लाम धर्म का जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदीना की मस्जिदों में भी सुरक्षा कारणों से CCTV कैमरे लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब में सुरक्षा कारणों को देखते हुए CCTV कैमरे लगाए जा सकते हैं तो भारत में समान सुरक्षा नीतियों को लागू करने में संकोच क्यों है.  उन्होंने कहा कि यह मांग किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए की जा रही है. 

सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में CCTV लगवाने के मुद्दे को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी करार दिया. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें. उन्होंने कहा कि अस्पतालों, बाज़ारों, गुरुद्वारों, मंदिरों, चर्चों  और सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगे CCTV कैमरे अपराध निरोध, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए सहायक है. इसी प्रकार मस्जिदों और मदरसों में भी CCTV कैमरा लगवाने को अनिवार्य किया जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि मस्जिदों और मदरसों को हमेशा से संदेह के निगाह से देखा जाता रहा है. हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में मदरसों की जांच की मांग उठने लगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मदरसों की जांच करने के आदेश भी दे दिए. इसके अलावा देश भर में मदरसों की वैधता की जांच चल रही है और कथित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है. मदरसों को लेकर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से विवादित बयान दिए जाते हैं. BJP के कई नेता मदरसों को आतंक का अड्डा बता चुके हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Arun Govil CCTV demand in Masjid Madarsaminority newsToday News

Trending news

Arun Govil CCTV demand in Masjid Madarsa
मस्दिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग
India-Saudi Arabia
India-Saudi Arabia के बीच दोस्ती और होगी गहरी, सरकार बना रही है खास संसदीय ग्रुप
Sanjauli Mosque
Sanjauli: संगठन की वॉर्निंग, हरगिज न पढ़ें जुमा की नमाज, विवाद का पूरा खतरा?
ramnagar
Ramnagar: बीफ से भरी गाड़ी वाला झूठ फैलाने वाले शख्स को जेल; खूब हुआ इलाके में बवाल
Shaheen
16 साल से एसिड अटैक विक्टिम शाहीन को नहीं मिला इंसाफ, भड़के CJI, कह डाली बड़ी बात
mumbai
Mumbai के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद, मुस्लिम छात्राओं के सामने झुका प्रशासन
Pakistan
Pakistan ने दिखाया बड़ा दिल, अब यूएन कर सकेगा अफगानिस्तान की मदद
Assam news
बुलडोजर चला, छिन गई छत, ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर रही है मुसलमानों की जिंदगी
NUH Rape Case
Nuh News: नाबालिग की आबरू लूटने वाले इरशाद को मिली 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला
Assam news
मस्जिद के इमाम ने बचाईं सात हिंदुओं की जान, असम से इंसानियत की गूंज