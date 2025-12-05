मस्दिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग

Madarsa CCTV News: उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरा लगाने की मांग की है. दरअसल, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है. इस दौरान सांसद अरुण गोविल ने संसद में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर सार्वजनिक स्थान, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मस्जिदों और मदरसों में अभी तक नहीं लगे. उन्होंने आगे मांग की कि सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की तरह मस्जिदों और मदरसों में भी CCTV कैमरे लगाए जाएँ.

उन्होंने मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरा लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि इस्लाम धर्म का जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदीना की मस्जिदों में भी सुरक्षा कारणों से CCTV कैमरे लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब में सुरक्षा कारणों को देखते हुए CCTV कैमरे लगाए जा सकते हैं तो भारत में समान सुरक्षा नीतियों को लागू करने में संकोच क्यों है. उन्होंने कहा कि यह मांग किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए की जा रही है.

सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में CCTV लगवाने के मुद्दे को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी करार दिया. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें. उन्होंने कहा कि अस्पतालों, बाज़ारों, गुरुद्वारों, मंदिरों, चर्चों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगे CCTV कैमरे अपराध निरोध, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए सहायक है. इसी प्रकार मस्जिदों और मदरसों में भी CCTV कैमरा लगवाने को अनिवार्य किया जाए.

गौरतलब है कि मस्जिदों और मदरसों को हमेशा से संदेह के निगाह से देखा जाता रहा है. हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में मदरसों की जांच की मांग उठने लगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मदरसों की जांच करने के आदेश भी दे दिए. इसके अलावा देश भर में मदरसों की वैधता की जांच चल रही है और कथित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है. मदरसों को लेकर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से विवादित बयान दिए जाते हैं. BJP के कई नेता मदरसों को आतंक का अड्डा बता चुके हैं.