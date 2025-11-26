Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3018851
Zee SalaamIndian Muslim

औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, मुस्लिम MLA पर भड़के गिरिराज सिंह

Bengla Babri Masjid Controversy: बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि औरंगजेब और बाबर की औलादों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:12 PM IST

Trending Photos

औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, मुस्लिम MLA पर भड़के गिरिराज सिंह

Bengla Babri Masjid Controversy: बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद निर्माण करने के ऐलान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में ऐलान किया कि वह आगामी 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबर की औलादों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (26 नवंबर) को मीडिया से बातचीत करते हुए TMC का MLA हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से साफ पता चलता है कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी घुसपैठियों की वोट पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि भारत में जो अपने आप को बाबर और औरंगजेब की औलाद बताते हैं, उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है. 

गिरिराज सिंह ने कहा कि TMC विधायक हुमायूं कबीर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का हब बन गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ऐसे ही घुसपैठियों की वोटों पर निर्भर है. इसलिए वह घुसपैठियों को खुश करने के लिए हर गैर-कानूनी और हिंदुओं के खिलाफ काम करती हैं. गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को ID कार्ड दिए गए है, जिनकी मदद से वहां पर घुसपैठिए आसानी से रहते हैं. 

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक निर्मल घोष ने मंगलवार (25 नवंबर) को एक बयान में कहा कि विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने विधायक हुमायूं कबीर की आलोचना करते हुए कहा कि वह हद पार कर गए हैं. विधायक निर्मल घोष ने कहा कि हुमायूं कबीर के द्वारा दिए गए बायन उनके निजी बयान है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Giriraj Singh Babri Masjid Controversyminority newsToday News

Trending news

Giriraj Singh Babri Masjid Controversy
औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, मुस्लिम MLA पर भड़के गिरिराज सिंह
Pakistan on Ram Mandir Flag Hoisting
पाकिस्तान को बाबरी मस्जिद की क्यों आई याद, भारत के खिलाफ UN को बरगलाने की कोशिश?
sadhvi prachi
Sadhvi Prachi के जहरीले बोल! मदनी, मदरसा और आतंकवाद पर बड़ा बयान
TMC MLA Babri Masjid Controversy
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, MLA हुमायूं कबीर की हरकत देख पीछे हटी TMC
Assam
Assam असेंबली में पेश बहुविवाह बिल 2025 में क्या हैं प्रावधान?कई साल जेल और जुर्माना
pakistan afghanistan tension
10 अफगानों की हत्या करके पलटी पाकिस्तानी सेना, बोला हमने नहीं किया हमला
Pakistan
Pak ने Opt Sindoor में बनाया था हाइड्रो प्लांट को निशाना; CISF ने ऐसे किया नाकाम
mumbai
किसने दिया हिंदू संगठनों को मुस्लिम छात्रों से माफी मंगवाने का हक? कॉलेज को नोटिस
pakistani spy in india
पाकिस्तान के लिए जासूसी करना पड़ा भारी, अशोक और विकास को NIA कोर्ट ने सुनाई सजा
Hamas
Hamas ने लौटाई एक और बंधक की लाश, इजराइल बोला, सीजफायर शर्तों का उल्लंघन