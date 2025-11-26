औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, मुस्लिम MLA पर भड़के गिरिराज सिंह

Bengla Babri Masjid Controversy: बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद निर्माण करने के ऐलान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में ऐलान किया कि वह आगामी 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबर की औलादों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (26 नवंबर) को मीडिया से बातचीत करते हुए TMC का MLA हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से साफ पता चलता है कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी घुसपैठियों की वोट पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि भारत में जो अपने आप को बाबर और औरंगजेब की औलाद बताते हैं, उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि TMC विधायक हुमायूं कबीर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का हब बन गया है.

गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ऐसे ही घुसपैठियों की वोटों पर निर्भर है. इसलिए वह घुसपैठियों को खुश करने के लिए हर गैर-कानूनी और हिंदुओं के खिलाफ काम करती हैं. गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को ID कार्ड दिए गए है, जिनकी मदद से वहां पर घुसपैठिए आसानी से रहते हैं.

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक निर्मल घोष ने मंगलवार (25 नवंबर) को एक बयान में कहा कि विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने विधायक हुमायूं कबीर की आलोचना करते हुए कहा कि वह हद पार कर गए हैं. विधायक निर्मल घोष ने कहा कि हुमायूं कबीर के द्वारा दिए गए बायन उनके निजी बयान है.