BJP के इस सांसद को मुसलमानों से क्यों है इतनी नफरत, पाकिस्तान का जिक्र कर कह दी ये बात

MP Janardan Mishra: भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि वर्ष 1947 भारत- पाकिस्तान के बंटवारे में ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए लेकिन जो भारत में रह गए, वह परेशानी का सबब (वजह) बन चुके हैं. इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है.
MP Janardan Mishra: हाल ही में भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है. इस दौरान लोगों ने आपसी भाईचारे और एकता कायम रखने की कसमें खाई. लेकिन भारत के कुछ सिद्दतपसंद नेता को शांति और एकता पसंद ही नहीं है. ऐसा उनके विवादित बयानों से प्रतीत होता है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान से जुड़ते हुए एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है.
बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वर्ष 1947 भारत- पाकिस्तान के बंटवारे में ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए लेकिन जो भारत में रह गए, वह परेशानी का सबब (वजह) बन चुके हैं. जनार्दन मिश्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सांसद जनार्दन मिश्रा ने मुसलमानों को कांग्रेस की राजनीति का मोहरा बताते हुए कहा कि जो मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, वे यहां रहकर छाती में मेक (कील) ठोक रहे हैं.
भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने आगे कहा कि भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक था, अब वहां अल्पसंख्यक हो गए हैं. उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि विभाजन के वक्त पाकिस्तान की मांग करने वालों के साथ जा रहे कुछ मुसलमानों को कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए रोक लिया था. जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश के लगभग 150 जिले ऐसे हैं, जहां हिन्दू बहुसंख्यक थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक हो गए हैं. साथ ही वह मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का भी जिक्र किया.
गौरतलब है कि BJP सांसद जनार्दन मिश्रा का यह बयान वाकई विवादित है और भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. जनार्दन मिश्रा का यह बयान उनकी मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.
इससे पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा का विषय बन चुके हैं. उन्होंने एक बयान में IPS और IAS अफसरों को जिंदा दफनाने और हाथ काटने की धमकी दी थी.