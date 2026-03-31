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Zee SalaamIndian Muslim“मुसलमानों को OBC से बाहर करो”, मुस्लिम युवाओं की मेहनत पर ‘जिहाद’ का ठप्पा! BJP सांसद के बयान पर बवाल

“मुसलमानों को OBC से बाहर करो”, मुस्लिम युवाओं की मेहनत पर ‘जिहाद’ का ठप्पा! BJP सांसद के बयान पर बवाल

BJP MP K Laxman on Muslim: राज्यसभा में बीजेपी सांसद के. लक्ष्मण ने धार्मिक आधार पर ओबीसी आरक्षण के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इस कोटे से मुसलमानों को हटाने की मांग की. विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया. आइए जानते हैं कि क्या धर्म-आधारित आरक्षण संवैधानिक है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या कहते हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:22 AM IST

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“मुसलमानों को OBC से बाहर करो”, मुस्लिम युवाओं की मेहनत पर ‘जिहाद’ का ठप्पा! BJP सांसद के बयान पर बवाल

Muslim Reservation Controversy: देश में जब मेहनत, काबिलियत और लगन के दम पर मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां, सरकारी परीक्षाओं में लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं, तब कुछ सांप्रदायिक सोच रखने वाली ताकतों के लिए यह उपलब्धियां बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इन सफलताओं को भी “जिहाद” जैसे आरोपों में बदलकर बदनाम करने की कोशिश हो रही है. हैरानी की बात यह है कि अब यह जहरीला नैरेटिव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद तक पहुंच गया है, जहां बीजेपी सांसद के. लक्ष्मण द्वारा मुसलमानों को लेकर की गई टिप्पणी ने इस बहस को और भड़का दिया है.

दरअसल, राज्यसभा में BJP सांसद के. लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि OBC रिजर्वेशन का मजहब के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ राज्य इस रिजर्वेशन का लाभ मुसलमानों को भी दे रहे हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसे धर्म-आधारित आरक्षणों की समीक्षा करे और मुसलमानों को इस कोटे से बाहर करे. विपक्षी दलों ने इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और संसद से वॉकआउट कर दिया. लेकिन क्या संविधान में मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई प्रावधान है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं? आइए जानते हैं.

देश में रिजर्वेशन को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है. एक वर्ग रिजर्वेशन का समर्थन करता है तो दूसरा इसका विरोध करता है. हमेशा यह सवाल उठता है कि क्या रिजर्वेशन धर्म के आधार पर दिया जा सकता है? संविधान के आर्टिकल 15(1) और 16(2) में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता. दूसरे शब्दों में सिर्फ "मुसलमान" होने के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. 

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धर्म के आधार पर नहीं मिलता है आरक्षण
गौरतलब है कि हिंदू समुदाय की तरह मुस्लिम समुदाय में कई प्रकार की जातियां हैं और उनसभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है. सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से किसी भी बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है. सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक बड़े फैसले इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (जिसे मंडल आयोग केस भी कहा जाता है) में साफ कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि पिछड़ापन होना चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि  "पिछड़े वर्ग" की परिभाषा सिर्फ हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है. भारत के दूसरे धार्मिक समुदायों, जैसे मुसलमान, सिख और ईसाई के भीतर भी ऐसे कई समूह मौजूद हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं. अगर किसी समुदाय के भीतर कोई विशेष तबका वास्तव में पिछड़ा है, तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में शामिल किया जा सकता है. लेकिन, ऐसा आरक्षण "धर्म" के आधार पर नहीं, बल्कि "सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन" के आधार पर दिया जाता है.

मंडल आयोग की सिफारिश पर मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों को मिला आरक्षण
मुस्लिम समुदाय में भी अलग-अलग जातियां और वर्ग होते हैं. सभी को आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें OBC के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाता है. जैसे अंसारी (बुनकर), कुरैशी (कसाई), मंसूरी (धुनिया) और सलमानी (नाई) जैसे समुदाय. इन्हें आम तौर पर “पसमांदा मुसलमान” कहा जाता है. वहीं, 1980 में मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय के भीतर ऐसे 80 से अधिक समूहों की पहचान की थी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे. इसी आधार पर उन्हें OBC सूची में शामिल किया गया था और आज भी वे कई राज्यों में आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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