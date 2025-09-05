मुस्लिम युवकों को फंसाना चाहता था कुंदन; MP निशिकांत दुबे को दी जान से मारने की धमकी, रिपोर्ट से खुलासा

Delhi News: भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने 7 साल पहले कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े नौजवानों पर जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवाया था. अब खबर है कि सांसद निशिकांत दुबे ने उस मुकदमे को वापस ले लिया है. उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दी.

दरअसल, 7 साल पहले सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड के कुमारडीह गांव के रहने वाले कुंदन कुमार दास ने जान से मारने की धमकी दी थी. चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुंदन कुमार ने अपने आप को मुस्लिम समुदाय के युवक के रूप में पेश करके धमकी देने वाली घटना को अंजाम दिया था. सांसद निशिकांत दुबे को जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी, वह साजिश के तहत मोहम्मद गुलफाम के नाम पर ख़रीदा गया था, ताकि मुस्लिम समुदाय के नौजवानों को फंसाया जा सके. इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच से हुआ.

पुलिस जांच से हुआ खुलासा

सांसद निशिकांत दुबे ने इस धमकी को लेकर दिल्ली पुलिस में साल 2018 में शिकायत की थी, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी. दिल्ली पुलिस की जांच में मामले का पर्दाफाश हुआ. दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक सांसद निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स कोई मुस्लिम नौजवान नहीं बल्कि, कुंदन कुमार नाम का एक हिंदू युवा था.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होकर इस केस को खारिज करने की गुजारिश की. उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुंदन कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और आगे ऐसी हरकत न करने का आदेश के साथ केस को खारिज कर दिया. अब सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर धमकी देने वाला शख्स मुस्लिम होता तो क्या सांसद निशिकांत दुबे इस मामले को वापस लेते?