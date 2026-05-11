ओसामा और ओवैसी में फर्क नहीं; नितेश राणे की AIMIM पर बैन लगाने की मांग, मचा बवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दिए गए बयान से सियासी विवाद बढ़ गया है. राणे ने AIMIM पर बैन लगाने की मांग की, जबकि AIMIM नेता वारिस पठान ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. इस बार उन्होंने हद पार करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को आतंकवादी संगठन बताया और उस पर बैन लगाने की मांग की. उन्होंने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आतंकी संगठन अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन के बराबर बताया. उन्होंने कहा कि ओवैसी और ओसामा के बीच कोई अंतर नहीं है. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. AIMIM के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने नितेश राणे के विवादित बयान पर पलटवार किया है.
मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा, "AIMIM एक आतंकवादी संगठन है. ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी के बीच रत्ती भर भी अंतर नहीं है, जो काम ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के ज़रिए करता था, ठीक वही काम अब असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के ज़रिए कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि AIMIM के घोषणापत्र में सिर्फ एक एजेंडा है और वह है 'जिहाद' करना. उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह हमने PFI को बैन किया, उसी तरह AIMIM को भी बैन किया जाना चाहिए.
नितेश राणे के इस विवादित बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनके बयान की निंदा करते हुए. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने कहा, "क्या एक मंत्री को ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा देता है? उन्हें ऐसी बातें कहने का हक किसने दिया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए.
वारिस पठान ने कहा कि जब भारत सरकार असदुद्दीन ओवैसी का इतना सम्मान करती है कि उन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर विदेश भी भेजती है, तो फिर वह कौन होते हैं जो ऐसी भाषा इस्तेमाल करें? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री को निलंबित कर देना चाहिए.