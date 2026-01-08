"मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए"; भाजपा के इस नेता के विवादित बयान पर मचा बवाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा के विधायक सुरेश पासी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं. उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों की दुख-सुख में भी शरीक होते हैं. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश पासी ने एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह न मुसलमानों के दुख में शरीक होते हैं और न ही खुशी में. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है. इस बयान के बाद उन पर धार्मिक नफरत फैलाने और भेदभाव करने का आरोप लग रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा के विधायक सुरेश पासी ने बीते बुधवार (7 जनवरी) को शुकुल बाजार में एक पुलिया के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सुरेश पासी से पूछ रहा है कि क्या आप मस्जिद जाते हैं? इस पर विधायक सुरेश पासी ने जवाब देते हुए कहा कि वह न तो कभी मस्जिद गए हैं और न ही कभी जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों से कभी वोट मांगने नहीं जाएंगे.
उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों के मरने पर भी नहीं जाते. उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों के दुख-सुख में भी शरीक नहीं होते हैं. इसी वीडियो में विधायक सुरेश पासी से एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है? इस सवाल के जवाब में विधायक सुरेश पासी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है.
विधायक सुरेश पासी के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बयान को जमकर शेयर किया और कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधि ही मुस्लिम समाज के खिलाफ ऐसी नफरत भरी सोच रखते हैं तो दूसरों का क्या कहना? लोगों ने विधायक सुरेश पासी पर मुस्लिम समाज के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया.