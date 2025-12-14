त्रिशूर में टूटा सियासी मिथक, BJP की मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस से छीनी सीट

Thrissur Municipal Corporation Elections: केरल के त्रिशूर जिले में नगर निगम चुनावों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा उलटफेर किया है. वैसे BJP की यह भले ही नगर निगम चुनाव में हो, लेकिन यह जीत अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई मायनों में खास माना जा रहा है. त्रिशूर नगर निगम के कन्ननकनगरा वार्ड से BJP ने जीत दर्ज कर सभी को हैरान कर दिया है.

खास बात यह है कि इस नगर निगम वार्ड में हिंदू मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है. बीजेपी ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज को प्रत्याशी बनाया था. मुमताज ने बीजेपी के फैसले पर खरा उतरते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया.

कन्ननकनगरा वार्ड को परंपरागत रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता रहा है. ऐसे में इस वार्ड से बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार की जीत को सियासी जानकार एक नए सामाजिक समीकरण के रूप में देख रहे हैं. त्रिसूर नगर निगम में बीजेपी की इस जीत को लेकर स्थानीय सियासत में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, त्रिसूर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से मुमताज अकेली मुस्लिम उम्मीदवार थीं. मुमताज पिछले आठ सालों से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं. इतना ही नहीं उनका परिवार भी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक के रूप में सक्रिय रहा है. बीते दो सालों के दौरान पार्टी ने उन्हें अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी भी सौंपी थी. जहां उनका कार्यक्षेत्र स्थानीय इलाकों तक सीमित रहा है.

मुमताज पेशे से बिजनेसवुमैन हैं और वह त्रिसूर में पालतू जानवरों की एक दुकान चलाती हैं. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसे शहर की सेवा करने का मौका बताया. इससे पहले मुमताज कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विकास की सोच से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया था. उन्होंने पार्टी की कई चुनावी अभियानों और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है.

मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुमताज एक्टर से नेता बने सुरेश गोपी के अगुवाई में चलाए गए चुनावी प्रचार अभियान में भी शामिल रही हैं. कन्ननकनगरा वार्ड में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सिंधु चकुलैयिल को हराकर जीत दर्ज की. गौर करने वाली बात यह भी है कि इस साल त्रिसूर नगर निगम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी काफी चर्चा रही. इस सीट से कुल 28 महिला उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई.

चुनाव जीतने के बाद मुमताज ने कहा कि वह पिछले आठ सालों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं. मुमताज मुताबिक पार्टी ने उन पर भरोसा जताया क्योंकि उन्हें लगा कि वह आम लोगों तक आसानी से पहुंच बना सकती हैं. उन्होंने कहा कि चाहे उनका बिजनेस हो या निजी जिंदगी, वह समाज से जुड़कर सक्रिय रूप से काम करती रही हैं और आगे भी इसी तरह जनता की सेवा करती रहेंगी.

