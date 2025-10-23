Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2972727
Zee SalaamIndian Muslim

कामिल-फाजिल डिग्री धारकों को वोटिंग राइट से वंचित करना चाहते हैं BJP के मुस्लिम नेता जमाल सिद्दीकी

Kamil- Fazil Degree holders deprive from voting rights: भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कौमी सद्र जमाल सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आने वाले विधान परिषद् चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कामिल और फाजिल डिग्री धारक वोटर्स को वोट देने से रोका जाए. ये यकीनी किया जाए कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम शामिल न हो.
 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:15 PM IST

Trending Photos

कामिल-फाजिल डिग्री धारकों को वोटिंग राइट से वंचित करना चाहते हैं BJP के मुस्लिम नेता जमाल सिद्दीकी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कामिल (स्नातक) और फाजिल (स्नातकोत्तर) के कोर्से और उन डिग्रियों पर पाबंदी लगा दी थी. कोर्ट ने ये रोक इस बिना पर लगाया था कि बिना किसी नेट- पीएचडी पास शिक्षक के कोई मदरसा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कैसे दे सकता है? 

हालंकि इन डिग्रियों को स्नातक और स्नातकोत्तर के समकक्ष होने की मान्यता सरकार भी दे रही थी, और इन डिग्रियों के आधार पर सरकारी नौकरी भी मिल जाती थी.  लेकिन अब इस मामले में दो कदम और आगे बढ़ते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सद्र जमाल सिद्दीकी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि मदरसों द्वारा प्रदान किये गए कामिल और फाजिल डिग्री धारकों को विधान परिषद (एमएलसी) की वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने की यह प्रक्रिया 5 नवंबर तक होनी है. 

जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि मदरसा द्वारा जारी इन डिग्रियों को मान्यता देकर इन्हें (MLC) चुनाव में मतदाता बनने और चुनाव में हिस्सा लेने की वैधता के तौर पर  जोड़ा जा रहा है. यह निहायत ही तशवीशनाक है, क्योंकि कामिल (स्नातक) और फाजिल (स्नातकोत्तर) की ये डिग्रियां मदरसों के जरिये जारी की गई है, जो आधुनिक विश्वविधालय शिक्षा के मानकों के मुताबिक नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जमाल सिद्दीकी ने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2024 की वैधता को बरकरार तो रखा था, लेकिन इसके उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधानों (कामिल और फाजिल डिग्रियों) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा था कि ये डिग्रियां (जिन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर के समकक्ष माना जाता था) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)एक्ट की खिलाफवर्जी करता है. कोर्ट के इस फैसले के बाद ये डिग्रियां अमान्य हो गई हैं,  और इन्हें ग्रेजुएट के तौर पर मान्यता देना कोर्ट के आदेशों के साथ खिलवाड़ होगा." 

विधान परिषद अधिनियम का मतदाता बनने के लिए स्नातक होना अनिवार्य शर्त 

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक्ट, 1961 की धारा 6(3) के मुताबिक, ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्तानक डिग्री होना अनिवार्य शर्त होता है. ये प्रावधान दूसरे राज्यों में भी लागू है. कामिल और फाजिल कोर्स को पहले स्नातक और स्नातकोत्तर के समकक्ष माना जाता था, इसलिए विधान परिषद् चुनाव में कामिल और फाजिल पास लोगों को वोटर्स के तौर पर मान्यता मिलती थी और वो विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में वोट डालते थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कामिल और फाजिल को स्तानक डिग्री के समकक्ष नहीं माना गया है. 

जमाल सिद्दीकी इसी वजह से इसपर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश  5 नवंबर 2024 के बाद से लागू होंगे. उससे पहले मदरसों द्वारा जारी कामिल और फाजिल की डिग्रियों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है. सपा से जुड़े एक नेता आलमगीर आलम ने कहा कि जमाल सिद्दीकी इस बात से डरे हुए हैं कि कामिल और फाजिल कोटे के वोटर्स विधान परिषद् में भाजपा उमीदवारों को शायद वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Kamil FazilBJP Muslim LeaderJamal SiddiquiSalam newsmuslim news

Trending news

Kamil Fazil
कामिल-फाजिल डिग्री धारकों को वोटिंग राईट से वंचित करना चाहते हैं BJP के नेता
Bihar News
तेजस्वी यादव के पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर! कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताई इसकी
Delhi News
JMI ने बढ़ाई 33% PhD अप्लीकेशन फीस, गरीब तबके के छात्रों में छाई मायूसी!
Premanand Maharaj
अब MP के एक दरगाह में मुसलमानों ने प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मांगी दुआ
Pahlgam attack
कश्मीर फेरीवाले को BJP नेता ने क्यों दी इतनी इज्ज़त;पहलगाम हमले के बाद हुए थे पॉपुलर
UP News
मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना भाई को लगाया तिलक,शादी में 'भात' भी देते हैं फ़िरोज़ खान!
gaza
Gaza Ceasefire के लिए खतरा हैं इजराइल के ये दो बिल, अमेरिकी विदेश मंत्री की वॉर्निंग
Uttar Pradesh news
दो पक्षों में सुलह कराने गए इदरीस की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी अजीत को पुलिस ने दबोचा
Salman Khan
HYC फाउंडर सलमान खान ने ज्वाइन की BRS; के. टी. रामाराव भी मौजूद
Khamenei Donald Trump Controversy
सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, परमाणु पर अमेरिका से पूछे तीखे सवाल