Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3072702
Zee SalaamIndian Muslimमस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना...BJP विधायक ने थाने में जाकर दी धमकी

"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने थाने में जाकर दी धमकी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर गौकशी की घटना के बाद भाजपा विधायक ने थाने में जाकर पुलिस को 48 घंटे के अंदर इस मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी दी. विधायक ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो इलाके पूरे मस्जिदों में सूअर का मांस फेंकवाएंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने थाने में जाकर दी धमकी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने मस्जिदों में सूअर का मांस फेंकने की धमकी दी है. इस बयान के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है. दरअसल, बिल्हौर विधानसभा में कथित तौर गौकशी के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 

इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर विधायक राहुल बच्चा बिल्हौर थाने पहुंचे और इलाके के पूरे मस्जिदों में सूअर का मांस फेंकने की धमकी दे डाली. इस मामले में जानवरों की कटाई करने वाली रहमान कुरैशी की फैक्ट्री को तत्काल सील कर दिया गया है. साथ ही प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मांस के अवशेषों के सैंपल को जांच करने के लिए कलेक्ट किया.

वहीं, इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार एडीसीपी कपिल देव सिंह मौके पर पहुँचे. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने गौ वंस वाले मामले में लापरवाही बरतने पर चार पुलिस कर्मियों निलंबित कर दिया है. बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ,चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफताब आलम हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को इस मामले में निलंबित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीत सोमवार की रात (12 जनवरी) को  भाजपा विधायक राहुल बच्चा थाने पहुंचे और आला अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर गौकशी करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने का समय दिया. उन्होंने आगे धमकी देते हुए कहा कि भारत भूमि पर गौकशी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गौकशी को रोकना सिर्फ हिंदूवादियों का काम नहीं है, बल्कि अगर आप के अंदर इंसानियत या संवेदनशीलता बची है, तो चाहे कोई वर्दी में हो, कुर्ते पजामे में हो या अन्य सभी की जिम्मेदारी है कि गौकशी को रोके. 

भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल बच्चा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी या सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो इस बिल्हौर क्षेत्र में जितनी मस्जिदें हैं, उनके दरवाजों पर सूअर का न मिले तो मेरा नाम राहुल बच्चा नहीं है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsUttar Pradesh newsMLA Rahul Bachcha Threatens Pork Meat in MasjidToday News

Trending news

muslim news
"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने दी बड़ी धमकी
iran news
'ईरान में इंटरनेट मत..', रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार
UP News
पुलिस ने गोंडा में दौलत खान का किया 'हाफ एनकाउंटर', जानें पूरा मामला
Pravin Togadia on Bangladesh
चावल, नमक और नदियों का पानी रोक दे भारत...बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोले तोगड़िया
Bangladesh news
बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, दोषियों को दबोचने का अभियान शुरू
iran us conflict
ईरान में तख्तापलट के ख्वाब देख रहे US को बड़ा झटका, ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ
Waris Pathan Attacked Congress
कौन समझता है मुसलमानों को वोट बैंक? ओवैसी के बड़े नेता का करारा हमला
iran crisis
ईरान को AISPLB का खुला समर्थन; मौलाना यासुब ने अमेरिका-इजरायल को सुनाई खरी खरी!
Uttar Pradesh news
मोहब्बत की निशानी से हिंदू महासभा को दिक्कत, ताजमहल के उर्स से पहले काटा बवाल
iran crisis
ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र, संपर्क कटने से मां-बाप बेचैन; JKSA ने लगाई PM से गुहार