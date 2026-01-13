"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने थाने में जाकर दी धमकी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने मस्जिदों में सूअर का मांस फेंकने की धमकी दी है. इस बयान के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है. दरअसल, बिल्हौर विधानसभा में कथित तौर गौकशी के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर विधायक राहुल बच्चा बिल्हौर थाने पहुंचे और इलाके के पूरे मस्जिदों में सूअर का मांस फेंकने की धमकी दे डाली. इस मामले में जानवरों की कटाई करने वाली रहमान कुरैशी की फैक्ट्री को तत्काल सील कर दिया गया है. साथ ही प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मांस के अवशेषों के सैंपल को जांच करने के लिए कलेक्ट किया.

वहीं, इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार एडीसीपी कपिल देव सिंह मौके पर पहुँचे. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने गौ वंस वाले मामले में लापरवाही बरतने पर चार पुलिस कर्मियों निलंबित कर दिया है. बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ,चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफताब आलम हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को इस मामले में निलंबित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीत सोमवार की रात (12 जनवरी) को भाजपा विधायक राहुल बच्चा थाने पहुंचे और आला अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर गौकशी करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने का समय दिया. उन्होंने आगे धमकी देते हुए कहा कि भारत भूमि पर गौकशी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गौकशी को रोकना सिर्फ हिंदूवादियों का काम नहीं है, बल्कि अगर आप के अंदर इंसानियत या संवेदनशीलता बची है, तो चाहे कोई वर्दी में हो, कुर्ते पजामे में हो या अन्य सभी की जिम्मेदारी है कि गौकशी को रोके.

भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल बच्चा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी या सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो इस बिल्हौर क्षेत्र में जितनी मस्जिदें हैं, उनके दरवाजों पर सूअर का न मिले तो मेरा नाम राहुल बच्चा नहीं है.