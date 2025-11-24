Advertisement
'संहति दिवस' पर क्यों बौखलाई BJP? TMC का तंज- बाबरी के गुनाहगार हमें न सिखाएं सौहार्द

TMC-BJP on Babri Masjid Shahadat Day: बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल बढ़ गई है. टीएमसी की 'संहति दिवस' रैली पर बीजेपी ने अल्पसंख्यक वोट बैंक साधने का आरोप लगाया है, जबकि टीएमसी का कहना है कि यह कार्यक्रम सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है. दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सामाजिक धुव्रीकरण का आरोप लगाया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:39 PM IST

बाबरी मस्जिद शहादत दिवस पर BJP-TMC आमने सामने
West Bengal News Today: अयोध्या में स्थित मशहूर ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादी संगठनों ने शहीद कर दिया था. घटना के समय मौके पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कई नेताओं की मौजूदगी के आरोप लगते रहे हैं. इसके बाद देशभर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें दो हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य विश्वसनीय स्रोतों में दावा किया गया है कि मृतकों में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से थे.

अगले महीने बाबरी मस्जिद के शहादत की बरसी है. उससे पहले देश में सियासी पारा बढ़ गया है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगा रही है. दरअसल, अगले महीने होने वाली बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर टीएमसी के जरिये आयोजित की जाने वाली 'संहति दिवस' (साम्प्रदायिक सौहार्द रैली) को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है. 

टीएमसी की रैली पर बीजेपी हमलावर

बीजेपी ने इसे अल्पसंख्यक वोट बैंक साधने की कोशिश बताया है, जबकि टीएमसी का कहना है कि यह रैली शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए की जाती है. विपक्षी दलों को का कहना है कि बीजेपी शांति और सौहार्द के आयोजन को वोट बैंक की सियासत बता रही है, जो खुद वोट बैंक के लिए दंगे करवाती रही है. बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बीजेपी के कई नेताओं का हाथ रहा है, जिसने पूरे देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया है. 

सोमवार (24 नवंबर) को बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर टीएमसी पर संगीन इल्जाम लगाए. बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने दावा किया कि टीएमसी हर साल 6 दिसंबर को आयोजित होने वाली संहति दिवस की रैली के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाना चाहती है. 

सुभाष सरकार ने कहा, "यह रैली सिर्फ वोट बैंक के लिए की जाती है. अल्पसंख्यक समुदाय अब समझ चुका है कि टीएमसी सिर्फ वोट के लिए सियासत करती है, न कि उनके विकास के लिए. राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने में नाकाम रही है." बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी 'साम्प्रदायिक सौहार्द' का नाम लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है.

'संहति दिवस पर बीजेपी फैला रही है भ्रम'

टीएमसी ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि 'संहति दिवस' कोई नया कार्यक्रम नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद विध्वंस (6 दिसंबर 1992) के बाद से ममता बनर्जी के जरिये मनाई जाने वाली परंपरा है. टीएमसी नेता जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, "ममता बनर्जी 6 दिसंबर को 'संहति दिवस' दिवस लंबे समय से मनाती आई हैं. इसका मकसद समाज में सौहार्द, एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है. बीजेपी इसे गलत ढंग से पेश कर रही है." 

टीएमसी का कहना है कि इस रैली का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सांप्रदायिक ताकत राज्य की शांति भंग न कर सके. टीएमसी हर बार की तरह इस साल भी कोलकाता के मेयो रोड स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विशाल रैली आयोजित करने की योजना बना रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पर जुटाने की तैयारी चल रही है. टीएमसी का दावा है कि इस कार्यक्रम के जरिए समाज में भाईचारा और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा.

