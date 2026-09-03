/दीनी तालीमी पर सरकार की टेढ़ी नज़र; उत्तराखंड में चुन-चुनकर सील किए जा रहे निजी मदरसे

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नई दिल्ली: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हिदायत पर मुबैयना तौर पर गैर-कानूनी तौर पर चलाये जा रहे तालीमी इदारों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम मुसलसल जारी है. गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन की टीम ने बिना मंजूरी हासिल किये संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की रहनुमाई में प्रशासन की जॉइंट टीम बनभूलपुरा इलाके में संचालित मदरसों की जांच के लिए पहुंची थी. इस दौरान टीम ने मदरसों से संबंधित मंजूरी, पंजीकरण और दीगर जरूरी दस्तावेजों की जांच की. जांच के दौरान प्रशासन के मुताबिक, 2 मदरसों के संचालक मंजूरी से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद प्रशासन ने 2 मदरसों को सील कर दिया. ताज़ा कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है. राज्य में जितने भी गैर-मंजूरशुदा मदरसे हैं, उनके संचालकों के बीच दहशत का माहौल है. वो मदरसा बंद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस तरह के बंद मदरसों को भी सील कर रहा है.
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उधम सिंह नगर में भी प्रशासन ने एक मदरसे को अवैध बताकर सील कर दिया था. हालांकि, उस मदरसे के संचालक ने इलज़ाम लगाया था कि मदरसे के मंजूरी के लिए सरकार सम्बंधित विभाग के पास दरख्वास्त की जा चुकी थी, लेकिन मंजूरी मिलने में ताखीर हो रही थी. इसी बीच प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया. मदरसा संचालक ने इस मामले में प्रशासन के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है.
उधर, हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ए पी वाजपेयी ने कहा है कि बिना जरूरी मान्यता और निर्धारित नियमों का पालन किए बिना चल रहे किसी भी संस्थान को संचालित करने की इज़ाज़त किसी को नहीं दी जाएगी. प्रशासन की टीम ने मौके पर दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ संस्थानों के संचालन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ले रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सरकार की जानिब से लगातार ऐसे संस्थानों की जांच पर जोर दिया जा रहा है, जो निर्धारित नियमों और जरूरी अनुमति के बिना संचालित हो रहे हैं. हल्द्वानी में हुई यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है. प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि मान्यता और जरूरी दस्तावेजों के बिना संचालित संस्थानों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. ऐसे में बनभूलपुरा के बाद अब प्रशासन की अगली कार्रवाई किन संस्थानों पर होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी.
हालांकि, सरकार के इस तरह के फैसलों को मदरसा संचालकों ने कोर्ट में चुनौती भी है. निजी स्तर पर चल रहे मदरसों को इस तरह निशाना बनाना संविधानिक अधिकारों का सीधा-सीधा उल्लंघन माना जा रहा है.