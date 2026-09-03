Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /दीनी तालीमी पर सरकार की टेढ़ी नज़र; उत्तराखंड में चुन-चुनकर सील किए जा रहे निजी मदरसे

दीनी तालीमी पर सरकार की टेढ़ी नज़र; उत्तराखंड में चुन-चुनकर सील किए जा रहे निजी मदरसे

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने और मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लागू करने के बाद सरकार निजी तौर पर संचालित उर्दू-अरबी- फ़ारसी और दीनी तालीम देने वाले गैर- मान्यताप्राप्त मदरसों को सील कर रही है. इससे मदरसा संचालकों में दहशत फैल गई है.

Edited ByHussain Tabish
Published: Sep 03, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:26 PM IST
दीनी तालीमी पर सरकार की टेढ़ी नज़र; उत्तराखंड में चुन-चुनकर सील किए जा रहे निजी मदरसे

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे करने का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं. वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटी, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया एथिक्स और कंटेंट प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर भी खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं. (उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com).  

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी मौलवी या क़ाज़ी से नहीं पढ़वाया निकाह; तो नहीं मानी जाएगी शादी!
2
3
4
5