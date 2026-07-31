/धर्मेंद्र प्रधान के बाद BJP स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा; पार्टी में मची हलचल

BJP Spokesperson Shehzad Poonawalla Resignation: केंद्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भरतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पुनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अभी तक इस इस्तीफे को लेकर उन्होंने कोई वजह नहीं बताई है. शहजाद ने अपने ट्विटर बायो को भी अपडेट किया है. पुनावाला डेली प्राइमटाइम डिबेट में BJP का पक्ष मजबूती के साथ रखते थे. साथ ही उनके विरोधी उन पर मुस्लिम विरोधी नैरेटिव को हटवा देने का इल्जाम लगाते हैं. अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शहजाद पुनावाला किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे.