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धर्मेंद्र प्रधान के बाद BJP स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा; पार्टी में मची हलचल

BJP Spokesperson Shehzad Poonawalla Resignation: भरतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की खबरों ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है. हालांकि उन्होंने अब तक कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है. सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव के बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और लोग उनके अगले राजनीतिक कदम पर नजर बनाए हुए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:54 PM IST
धर्मेंद्र प्रधान के बाद BJP स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा; पार्टी में मची हलचल

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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