सुकून एंपायर की तरह अब्दुल्ला कॉलोनी भी निशाने पर; सोमेंद्र तोमर ने दी बुलडोजर चलाने की चेतावनी

Meerut News Today: उत्तर प्रदेश, असम समेत दूसरे दक्षिणपंथी शासित राज्यों में मुसलमानों को लगातार बॉयकाट करने की मांग हो रही हैं. वहीं, बीते दिनों मुंबई के कर्जत में सुकून एंपायर के बैनर तले बन रहे हलाल टाउनशिप परियोजना के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया. विज्ञापन में इस टाउनशिप परियोजना का मकसद अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना बताया गया.

इसी तरह की एक परियोजना उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब्दुल्लाह कॉलोनी के नाम से शुरू की गई है. इसकी खबर मिलते ही भारतयी जनता पार्टी (BJP) के नेता और हिंदूवादी संगठन भड़क गए. बीजेपी नेताओं का दावा है कि मेरठ की इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री बैन है और उन्हें प्लाट बेचने की भी मनाही है. बीजेपी ने धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. जिसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है.

'अब्दुल्ला कॉलोनी पर चलेगा बुल्डोजर'

उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अब्दुल्लाह कॉलोनी की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है. सोमेंद्र तोमर ने बाकायदा डीएम मेरठ को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कॉलोनी के मैप और जमीनी निर्माण के जांच की मांग की है. सोमेंद्र तोमर ने चेतावनी दी है कि कॉलोनी में एक मस्जिद भी बनाई गई है. अगर जांच के बाद खामियां पाई गईं तो कार्रवाई भी होगी और बुलडोजर भी गरजेगा.

मेरठ के दक्षिण विधानसभा स्थित हापुड़ रोड पर अब्दुल्लाह कॉलोनी पिछले 10 सालों से विकसित की जा रही है, लेकिन अब इस कॉलोनी के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. वजह साफ है बीजेपी नेताओं ने धार्मिक आधार पर प्लॉट के खरीदारों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है. दावा है कि इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री और प्लाट बेचने पर मनाही है. इस कॉलोनी का नाम डेवलपर के बेटे के नाम पर 'अब्दुल्ला कॉलोनी' नाम दिया गया है. इसको लेकर भी बीजेपी नेताओं को आपत्ति है.

मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने डेवलपर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ऐसे गैंगस्टर और अपराधी किस्म के लोगों को संरक्षण देती थी, लेकिन अब योगी सरकार में गैंगस्टर और माफिया के लिए कोई जगह नहीं है. ऐसे में अगर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो फिर यह बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर जांच में खामियां पाई गई तो फिर कार्रवाई भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा.

गाजियाबाद की घटना से मुस्लिमों ने ली नसीहत?

बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों के विरोध को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं. एक स्थानीय शख्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बीते साल 2024 के दिसंबर माह में मुरादाबाद के पॉश कॉलोनी में एक मुस्लिम दंपति के घर खरीदने पर हिंदू परिवारों ने विरोध किया था. इस घर को एक डॉ बजाज ने सद्भावना के आधार पर मुस्लिम दंपति को बेचा था. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के साथ महिलाओं ने मुसलमानों को खतरा बताते हुए खरीद फरोख्त निरस्त कर बहुसंख्यक समाज के किसी शख्स को घर बेचने की मांग की थी.

'बीजेपी मुस्लिम विरोध में अंधी'

यह पहला मौका नहीं था जब मुरादाबाद में हिंदू बाहुल्य इलाके में मुसलमानों को विरोध और अपमान झेलना पड़ा था. इससे पहले साल 2021 में दो मुस्लिम परिवारों के जरिये हिंदुओं से घर खरीदने पर हिंदूवादी संगठन भड़क गए थे और भारी विरोध प्रदर्शन किया था. मंत्री सोमेंद्र तोमर के विरोध पर कटाक्ष करते हुए RJD नेता इजहार हुसैन ने कहा कि बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है मुसलमानों का विरोध.

इजहार हुसैन ने कहा, "हालिया दिनों में बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है. गुजरात और दूसरे राज्यों में बहुसंख्यक समुदाय के कॉलोनियों में कानूनी तरीके से घर खरीदने पर भी मुसलमानों को कब्जा नहीं मिलता है. ऐसे में वह कॉलोनी बसा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है." उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकारों को सियासत करने और नफरत फैलाने की बजाय मुसलमानों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए. मुसलान बीजेपी सरकारों से धन-दौलत नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं. सोमेंद्र तोमर को अपना दोहरा चरित्र ताक पर रखकर खुली आखों से हकीकत देखनी चाहिए."

