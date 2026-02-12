SIR में 6 राज्यों के मुसलमानों के काटे गए नाम; अपनाया गया हर हथकंडा!

SIR Controversy: देश के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार से शुरु हुई SIR प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा और अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में भी पूरी हुई. फाइनल रोल्स इसी माह फरवरी में प्रकाशित होनी है, जबकि कुछ जगहों पर समय सीमा बढ़ाई गई है. हालांकि, उससे पहले इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. कई राज्यों में मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का आरोप लग रहे हैं.

वहीं, अब राजस्थान के अलवर जिले में वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाने के लिए दाखिल किए गए फॉर्म-7 ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हजारों फॉर्म जमा होने के करीब एक महीने बाद भी प्रशासन ने अब तक यह पता लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की है कि ये फॉर्म कहां से आए हैं, किसने दाखिल किए और क्या इनमें हस्ताक्षर फर्जी थे. इस पूरे मामले को लेकर चुनावी पारदर्शिता और जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.

बता दें, फॉर्म-7 भारत में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वैधानिक आपत्ति फॉर्म है. आरोप है कि बड़ी संख्या में ये फॉर्म भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम से दाखिल किए गए थे और इनका निशाना मुख्य रूप से ग्रामीण अलवर के मुसलमान वोटर्स बताए जा रहे हैं.

'द क्विंट' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 के मध्य में अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा होने का मुद्दा उठाया. इसमें सैकड़ों फॉर्म मुस्लिम नामों के खिलाफ दाखिल किए गए थे. कई फॉर्म की हैंडराइटिंग एक जैसी या कंप्यूटर से तैयार लग रही थी, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ गई. कुछ फॉर्म के बंडल कथित तौर पर बिना स्पष्ट आवेदक संपर्क जानकारी के सीधे ERO की टेबल पर छोड़ दिए गए थे.

41 से 42 लाख नाम हटाने के आरोप

अलवर जिले के अलावा फॉर्म-7 दाखिल करते हुए मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने के आरोप राजस्थान के दूसरे जिलों से भी सामने आए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट्स के नाम पर फर्जी फॉर्म भरे गए. एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हवा महल सीट में 470 नाम हटाने के दबाव को लेकर एक BLO ने सुसाइड की धमकी दी थी. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. इसी तरह जयपुर की मदारी कॉलोनी में मुस्लिमों को 'पाकिस्तानी' बताकर नामों को रोक दिया गया था.

इसी तरह राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से कुल 41 से 42 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में हटाए गए हैं. यह संख्या राजस्थान में कुल मतदाताओं का लगभग 7.66 फीसदी है. ये हटाए गए नाम मुख्य रूप से मृतक (8.75 लाख), ट्रांसफर या अनुपस्थित (29.6 लाख), डुप्लिकेट (3.44 लाख) और अन्य वजहों से हटाए जाने का दावा किया गया है. फाइनल रोल 14 फरवरी 2026 को जारी होने वाला है, जिसके बाद सटीक संख्या स्पष्ट होगी.

एजेंटों ने लगाए फर्जी दस्तखत के आरोप

अलवर के BLA और BLO ने इस संबंध में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे SIR की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. कई एजेंटों ने कहा कि उनके नाम और हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया. जिले के बेरावास गांव के बीजेपी BLA नवाब ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम हटाने के लिए भी लिस्ट में डाला गया था. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने मेरे हस्ताक्षर फर्जी किए. कई दूसरे BLO ने भी इसी तरह के अनुभव शेय किए. एक BLO ने दावा किया कि हमें ऐसे आवेदकों के नाम वाले फॉर्म दिए गए जिन्हें हम जानते तक नहीं. कई कथित हस्ताक्षर करने वालों ने खुद हमसे संपर्क कर कहा कि उन्हें नहीं पता उनके नाम इन फॉर्म में कैसे आए.

BLO ने यह भी बताया कि कई फॉर्म में इस तरह की जानकारी दी गई थी, जिसकी सत्यता जांचना मुश्किल हो गया. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से किसी जांच, ऑडिट या पूछताछ की जानकारी शेयर नहीं की गई है. BLAs ने भी बताया कि उनसे अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है. नियमों के मुताबिक, फॉर्म-7 का इस्तेमाल सिर्फ वैध परिस्थितियों में किया जा सकता है. जैसे किसी वोटर्स की मौत, ट्रांसफर या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन. यह प्रक्रिया 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स' या 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट' के तहत होती है और किसी भी वोटर का नाम हटाने के लिए चुनाव अधिकारियों के जरिये जांच करनी जरुरी होती है.

'द क्विंट' के मुताबिक, प्रशासन इस केस को यह कहकर दबाने की कोशिश कर रहा है कि किसी का नाम हटाया नहीं गया है. वहीं, चुनाव अधिकारी ने दावा किया कि नाम इसलिए नहीं हटाये जा सके क्योंकि साजिश पहले पकड़ ली गई, लेकिन अगर ऐसे और मामले सामने नहीं आए तो क्या होगा? असली फोकस यह होना चाहिए था कि फॉर्म किसने जमा किए, लेकिन अब इसको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई.

अलवर में सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स को मरा बताकर काट दिया नाम

हालिया दिनों अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र (अलवर रूरल) में अचानक बड़ी संख्या में मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज किए जाने से ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, कुल 1,397 मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज की गई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के होने की बात सामने आई है.

सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला रामगढ़ क्षेत्र के बेरेबास गांव से सामने आया, जहां 106 जिंदा मुस्लिम वोटर्स को कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया गया और उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए. जब पीड़ितों को इसकी जानकारी मिली, तो वे सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायत करते हुए कहा, "साहब, हम तो जिंदा हैं." कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हजारों की संख्या में फर्जी फॉर्म-7 दाखिल किए गए, जिनका निशाना मुस्लिम वोटर्स थे.

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से मुस्लिम नामों के कटने और फ्लैग होने का मामला सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि, देश के अन्य राज्यों से भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं. मुस्लिम वोटर्स के नाम मुख्य रूप से फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी और टारगेटेड डिलीशन से जुड़े हैं. हालांकि चुनाव आयोग लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन विपक्षी दलों और कुछ मीडिया जांच में मुस्लिम वोटर्स पर ज्यादा असर पड़ने का दावा किया गया है. इनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं.

पश्चिम बंगाल

कोलकाता की दक्षिणी सीटों जैसे भवानीपुर और बालिगंज में "लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी" कैटेगर में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी ज्यादा होने की बात सामने आई है. सबर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक, भवानीपुर में 15,145 फ्लैग्ड वोटर्स में से 52 फीसदी यानी 7,846 मुस्लिम थे, जबकि बालिगंज में 30,008 फ्लैग्ड वोटर्स में से 78 फीसदी यानी 23,256 मुस्लिम पाए गए. रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुल SIR प्रक्रिया में करीब 58 लाख नाम डिलीट हुए, जिनमें मुस्लिम-बहुल इलाकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने के आरोप लगते रहे हैं.

गुजरात

कमोबेश यही हाल बीजेपी शासित राज्यों में भी देखने को मिला. गुजरात के सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र में 15,663 बल्क फॉर्म-7 दाखिल किए जाने की खबर सामने आई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाने के आरोप लगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 269 ऑब्जेक्टर्स ने 50 से ज्याद फॉर्म-7 प्रत्येक जमा किए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि करीब 50 हजार मुस्लिम वोटरों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की गई. राज्यभर में कुल 73.73 लाख नाम डिलीट होने की बात कही गई.

मध्य प्रदेश

इसी तरह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स के नाम बिना उचित प्रक्रिया या सहमति के हटाए जाने के आरोप लगे हैं. गुध पंचायत में 46, बरहड़ी में 73 और रायपुर कर्चुलिया में 125 नाम डिलीट होने की खबर है. इसके अलावा जबलपुर के उमरिया गांव में घुमक्कड़ मुस्लिमों को "रोहिंग्या" या "बांग्लादेशी" बताकर उनके नाम रोके जाने के आरोप भी सामने आए. SIR की प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम परिवारों में डर देखा गया और उन्हें अपने देश में पराया होने का डर सताने लगा.

उत्तर प्रदेश और बिहार

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाने की जाने बात सामने आई. SIR में पूरे यूपी से कुल 2.89 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात कही गई, जो लगभग 18.7 फीसदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान मुस्लिम-बहुल जिलों जैसे सहारनपुर और मेरठ में डिलीशन रेट प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना रहा है. विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि मुस्लिम, दलित और महिला वोटर्स असामान्य रूप से प्रभावित हुए है..

SIR प्रक्रिया की शुरुआत बीते साल बिहार से हुई. बीते साल SIR प्रक्रिया के बाद बिहार में करीब 65 लाख नाम डिलीट होने की जानकारी सामने आई. ड्राफ्ट लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स का हिस्सा 24.7 फीसदी और फाइनल डिलीशन में 33 फीसदी बताया गया, जबकि राज्य की कुल मुस्लिम आबादी महज 16.9 फीसदी के आसपास है.

असम

असम में SIR की जगह स्पेशल रिवीजन (SR) प्रक्रिया लागू की गई, जिसमें 2.43 लाख नाम नेट डिलीट हुए और कुल 10.63 लाख एंट्रीज प्रभावित बताई गईं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि बीजेपी की शिकायतों के आधार पर "डाउटफुल वोटर्स", जिन्हें मुख्य रूप से "मिया मुस्लिमों" के लाखों नाम हटाए गए. हालांकि मुस्लिम-बहुल जिलों में कुल मतदाता संख्या बढ़ने की भी बात कही गई, लेकिन यह मुद्दा विवादास्पद बना रहा. कई रिपोर्ट्स में और हिमंता बिस्वा सरमा में मुस्लिम वोटर्स को टार्गेट करने का दावा करते रहे हैं.

