Muslims से रिश्ते बेहतर करना चाहती है BJP! Kerala में चलाएगी खास कैंपेन

Muslim News: केरल में बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है. इसके लिए पार्टी ने एक खास कैंपेन भी चलाया है, जिसमें उसके कार्यकर्ता हर मुस्लिम घर में जाएंगे औऱ उन्हें पार्टी के बारे में बेदार करेंगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 08, 2025, 08:20 AM IST

Muslims से रिश्ते बेहतर करना चाहती है BJP! Kerala में चलाएगी खास कैंपेन

Muslim News:  केरल में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बीजेपी मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए एक विशेष संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है. पार्टी इससे पहले ईसाई समुदाय के बीच भी इसी तरह का आउटरीच प्रोग्राम चला चुकी है.

केरल में बीजेपी मुसलमानों को कर रही टारगेट

बीजेपी के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों में मौजूद गलतफहमियों को दूर करने के लिए शुरू किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "सीपीआई(एम) और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के दिमाग में ज़हर भरा है. हमारा यह आउटरीच कार्यक्रम उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए है. नरेंद्र मोदी सरकार का 'सबका साथ, सबका विकास' संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा. प्रधानमंत्री के शुभकामना कार्ड उन सभी लोगों के घर भेजे जाएंगे जिन्होंने हज यात्रा की है. इस अभियान का उद्देश्य यह समझाना है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है."

राज्य के सभी मुस्लिम घरों को करेंगे कवर

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबित, राजीव चंद्रशेखर, जो केरल में पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद से विकास के एजेंडे पर ज़ोर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह आउटरीच प्रोग्राम राज्य के सभी मुस्लिम घरों को कवर करेगा. उन्होंने कहा, "हम लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहते जैसे कांग्रेस और सीपीआई(एम) कर रही हैं. बीजेपी उन झूठों को उजागर करना चाहती है जो लेफ्ट और यूडीएफ ने पिछले दो दशकों में फैलाए हैं."

बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे डॉ. अब्दुल सलाम ने कहा कि इस अभियान के दौरान मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से बताया जाएगा.

बीजेपी केरल में कर रही है जद्दोजहद

बीजेपी लंबे समय से केरल की चुनावी राजनीति में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने इससे पहले ईसाई समुदाय के बीच भी संपर्क अभियान चलाया था. उस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस और ईस्टर जैसे अवसरों पर ईसाई धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रमुख सदस्यों के घर जाकर शुभकामनाएं और केक भेंट किए थे.

2011 की जनगणना के अनुसार, केरल की कुल 3.34 करोड़ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 26.56% है, जबकि ईसाइयों की आबादी 18.38% है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

muslim newsKerala NewsToday News

