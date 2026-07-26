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BJP शुरू करेगी 'सलाम-ए-कलाम' अभियान, मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देगी खिराज-ए-अकीदत

BJP Salaam E Kalam Event: बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा 27 जुलाई को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की याद में "सलाम-ए-कलाम" अभियान शुरू करेगा. इसके तहत देशभर में खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए कार्यक्रम, एकता मार्च, चर्चा सत्र और मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे. अभियान का उद्देश्य नौजवानों को डॉ. कलाम के विचारों, वैज्ञानिक सोच और विकसित भारत के सपने से जोड़ना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 26, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:35 PM IST
BJP शुरू करेगी 'सलाम-ए-कलाम' अभियान, मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देगी खिराज-ए-अकीदत
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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