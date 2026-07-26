BJP शुरू करेगी 'सलाम-ए-कलाम' अभियान, मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देगी खिराज-ए-अकीदत

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BJP Salaam E Kalam Event: भारत रत्न, साबिक सदर और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत को याद करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) माइनॉरिटी मोर्चा 27 जुलाई को "सलाम-ए-कलाम" अभियान शुरू करेगा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) माइनॉरिटी मोर्चा ने "सलाम-ए-कलाम" अभियान के तहत देश भर में खिराज-ए-अकीदत कार्यक्रम आयोजित किए हैं. मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में, इस अभियान के तहत डॉ. कलाम की याद में जिला मुख्यालयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
BJP माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मोर्चा की राष्ट्रीय टीम के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय की. उन्होंने कहा कि "सलाम-ए-कलाम" अभियान का उद्देश्य भारत के विकास, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के अद्वितीय योगदान को आम लोगों तक पहुंचाना और उन्हें खिराज-ए-अकीदत देना है. उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन पूरे देश के लिए, जिसमें युवा और पसमांदा समुदाय भी शामिल हैं, प्रेरणा का स्रोत है. BJP ने हमेशा मजहब और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महान हस्तियों का सम्मान किया है.
उन्होंने ऐलान किया है कि डॉ. अब्दुल कलाम के आवास से उनके स्मारक तक एक "एकता मार्च" आयोजित किया जाएगा। यह मार्च राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और विकसित भारत के संकल्प के आदर्शों को समर्पित है। इसका उद्देश्य विकसित भारत के बारे में डॉ. कलाम के दृष्टिकोण को जनता के साथ साझा करना और युवाओं, जिसमें 'जेनरेशन Z' भी शामिल है, को राष्ट्र-निर्माण के मिशन से जोड़ना है. इस अभियान के माध्यम से, नौजवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे डॉ. कलाम के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति में तेजी आएगी.
इस अवसर पर डॉ. कलाम की प्रतिमा की स्थापना और जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉ. कलाम की प्रेरणादायक विरासत को उजागर किया जाएगा. इस कार्यक्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स और तमिलनाडु बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. कलाम की प्रतिमा या तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने, चर्चा सत्र आयोजित करने और मेडिकल कैंप लगाने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी. इसके अलावा, सोशल मीडिया के माध्यम से एक विशेष जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इन पहलों के जरिए डॉ. कलाम के आदर्शों, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकसित भारत के उनके विजन को समाज के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाया जाएगा.