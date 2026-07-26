BJP शुरू करेगी 'सलाम-ए-कलाम' अभियान, मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देगी खिराज-ए-अकीदत

इस अवसर पर डॉ. कलाम की प्रतिमा की स्थापना और जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉ. कलाम की प्रेरणादायक विरासत को उजागर किया जाएगा. इस कार्यक्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स और तमिलनाडु बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. कलाम की प्रतिमा या तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने, चर्चा सत्र आयोजित करने और मेडिकल कैंप लगाने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी. इसके अलावा, सोशल मीडिया के माध्यम से एक विशेष जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इन पहलों के जरिए डॉ. कलाम के आदर्शों, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकसित भारत के उनके विजन को समाज के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाया जाएगा.