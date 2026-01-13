UP चुनावी साल से पहले BJP का मुस्लिम आउटरीच, 'स्नेह स्वाद' से साधने की कोशिश

BJP Meeting in Uttar Pradesh: लखनऊ में BJP अल्पसंख्यक मोर्चा ने "अल्पसंख्यक स्नेह स्वाद" कार्यक्रम किया. इसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और उलेमा शामिल हुए. नेताओं ने कहा कि सरकार की योजनाओं में मुसलमानों को बराबर हिस्सा मिल रहा है और उनका भरोसा BJP पर है.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से "अल्पसंख्यक स्नेह स्वाद" कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, कई उलेमा और बीजेपी के कई मंत्री व नेता शामिल हुए. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम भी पहुंचे.
इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने किया. इस मौके पर अपने संबोधन में कुंवर बासित अली ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमान बीजेपी से दूर हो रहा है, जबकि सरकार की जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, उनमें मुसलमानों को लगातार शामिल किया गया है.
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने वक्फ कानून, तीन तलाक और एनआरसी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी मामलों में मुसलमानों को समझाया गया कि ये फैसले क्यों जरूरी थे. उन्होंने कहा कि मस्जिदों और दरगाहों पर जो कार्रवाई हो रही है, वह सिर्फ अवैध निर्माण पर हो रही है. उनका कहना था कि मुसलमानों का भरोसा भाजपा पर है और पिछली सरकारों ने सिर्फ मुसलमानों को लूटा है.
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष अमील शम्सी ने कहा कि भारत सरकार मुसलमानों के लिए जितनी भी योजनाएं चला रही है, वे सब मुसलमानों के लिए ही हैं. उन्होंने कहा कि तीन तलाक और वक्फ कानून को लेकर भी बीजेपी लगातार काम कर रही है. उनका आरोप था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करता है. उन्होंने कहा कि आज का मुसलमान सिर्फ बीजेपी पर भरोसा करता है.
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने मुसलमानों को सिर्फ लूटने का काम किया, जबकि बीजेपी ने मुसलमानों को उनका हक दिया है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुसलमानों के मुद्दों को सुना गया और उन पर चर्चा की गई.
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश की खूबसूरती यह है कि अलग-अलग मजहब के लोग मिलकर रहते हैं और साथ चलते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बीच यह प्रचार किया गया कि बीजेपी उनके खिलाफ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है "सबका साथ, सबका विकास."
किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो काम किया है, वह उनसे पहले कई मंत्री नहीं कर पाए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी धर्म या मजहब को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया है. उन्होंने वक्फ बिल का जिक्र करते हुए कहा कि इस बिल को लाने से कई संपत्तियां बच गईं. कार्यक्रम में मौजूद कई अल्पसंख्यक मुसलमानों ने भी कहा कि वे बीजेपी के साथ हैं और सरकार की योजनाओं से उन्हें फायदा मिला है.
