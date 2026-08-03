'हिंदुओं को बिना बताए हलाल क्यों खिला रहे?' बंगाल के रेस्टोरेंट पर BJP कार्यकर्ताओं का हंगामा

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नेशनल हाईवे पर भाट जंगला के पास एक मशहूर रेस्टोरेंट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त हंगामा किया. उनका आरोप था कि वहां हलाल मीट बेचा जा रहा था. लोकल जराए के मुताबिक, सिंगर मदर्स हट रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थीं, तभी BJP कार्यकर्ता वहां पहुंचे और स्टाफ से मीट के टाइप के बारे में पूछा. प्रदर्शनकारियों ने पहले पूछा कि क्या रेस्टोरेंट में हलाल मीट मिलता है. जब स्टाफ ने कन्फर्म किया, तो उन्होंने पूछा कि क्या जर्की मीट भी मिलता है. जब स्टाफ ने कहा कि रेस्टोरेंट में जर्की मीट नहीं मिलता, तो झगड़ा शुरू हो गया.
रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने कहा कि स्टाफ ने रेस्टोरेंट की पॉलिसी समझाने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने. कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या हलाल मीट मिलता है और मैंने उनसे कहा हां, मिलता है. फिर BJP कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट के बाहर दो घंटे से ज़्यादा समय तक प्रोटेस्ट किया. उनका आरोप था कि हिंदू कस्टमर्स को बिना बताए हलाल मीट परोसा जा रहा था. प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि मेन्यू में कहीं भी यह साफ नहीं लिखा था कि सिर्फ़ हलाल मीट ही परोसा जाता है. उन्होंने मांग की कि रेस्टोरेंट साफ-साफ बताए कि किस तरह का मीट परोसा जा रहा है. उन्होंने रेस्टोरेंट से यह भी कहा कि जहां भी हो सके, हलाल मीट को एक ऑप्शन बनाया जाए.
BJP कार्यकर्ता ने क्यों मचाया हंगामा
BJP कार्यकर्ता उदय राजनाथ ने कहा कि ग्राहकों को पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह का मीट परोसा जा रहा है. हलाल मीट परोसने वाले रेस्टोरेंट को यह साफ-साफ बताना चाहिए और जो लोग झटका मीट पसंद करते हैं, उनके लिए झटका मीट भी मिलना चाहिए. हंगामे की सूचना मिलने पर कृष्णा नगर के तुआली थाने की पुलिस रेस्टोरेंट पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट दोनों से बात की और स्थिति को काबू में किया. विरोध के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. इस घटना से सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई. विरोध पर सवाल उठाते हुए दरब शेष सरकार नाम के एक यूजर ने लिखा कि बहुत से लोग बिना यह जाने मीट खा लेते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसी को हलाल मीट से आपत्ति है, तो वे विवाद पैदा करने के बजाय दूसरा रेस्टोरेंट चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. झटका मीट के बारे में पूछा. हमने के मीट के बारे में पूछा. हमने उन्हें बताया कि हम इसे सर्व नहीं करते. हमने बात समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी.