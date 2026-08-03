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'हिंदुओं को बिना बताए हलाल क्यों खिला रहे?' बंगाल के रेस्टोरेंट पर BJP कार्यकर्ताओं का हंगामा

Bengal Halal Meat Controversy: पश्चिम बंगाल के नादिया में एक रेस्टोरेंट में हलाल मीट परोसे जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ग्राहकों को इस बारे में साफ तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही थी. उन्होंने मांग की कि मेन्यू में मीट का प्रकार बताया जाए.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:30 AM IST
'हिंदुओं को बिना बताए हलाल क्यों खिला रहे?' बंगाल के रेस्टोरेंट पर BJP कार्यकर्ताओं का हंगामा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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