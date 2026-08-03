'हिंदुओं को बिना बताए हलाल क्यों खिला रहे?' बंगाल के रेस्टोरेंट पर BJP कार्यकर्ताओं का हंगामा

रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने कहा कि स्टाफ ने रेस्टोरेंट की पॉलिसी समझाने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने. कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या हलाल मीट मिलता है और मैंने उनसे कहा हां, मिलता है. फिर BJP कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट के बाहर दो घंटे से ज़्यादा समय तक प्रोटेस्ट किया. उनका आरोप था कि हिंदू कस्टमर्स को बिना बताए हलाल मीट परोसा जा रहा था. प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि मेन्यू में कहीं भी यह साफ नहीं लिखा था कि सिर्फ़ हलाल मीट ही परोसा जाता है. उन्होंने मांग की कि रेस्टोरेंट साफ-साफ बताए कि किस तरह का मीट परोसा जा रहा है. उन्होंने रेस्टोरेंट से यह भी कहा कि जहां भी हो सके, हलाल मीट को एक ऑप्शन बनाया जाए.