Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3111605
Zee SalaamIndian MuslimBLA ने किया पाक फौजियों का किया किडनैप, शाहबाज सरकार को दी 7 दिन की डेडलाइन

BLA ने किया पाक फौजियों का किया किडनैप, शाहबाज सरकार को दी 7 दिन की डेडलाइन

BLA Kidnapped Pakistan Army: बलूचिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को सात दिन का अल्टिमेटम देकर हलचल मचा दी है. संगठन ने सात पाकिस्तानी जवानों को बंधक बनाने का दावा किया है और बलोच नेताओं की रिहाई की मांग की है, जबकि हालिया सैन्य अभियान और सियासी आरोपों से हालात और जटिल हो गए हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:34 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Pakistan News Today: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कई मुद्दों पर परेशान है. इसको लेकर पूरे देश की अवाम नाराज है. बलूचिस्तान में जारी तनाव के बीच अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ा और सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को सात दिन का अल्टिमेटम दे दिया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा के भीतर बातचीत शुरू नहीं हुई और बलोच नेताओं की रिहाई पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो उसके कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के जवानों की जान को खतरा हो सकता है.

BLA का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कम से कम सात जवानों को हिरासत में लिया हुआ है. संगठन के मीडिया विंग 'हक्काल' की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के पास अब सिर्फ छह दिनों का समय बचा है. हक्काल ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी तक कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है. BLA के मुताबिक, इन जवानों को 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण के दौरान पकड़ा गया था और सभी को अलग-अलग कामों के लिए भेजा गया था.

यह भी पढ़ें: तालिबान ने कर दिया ऐलान, अगर अमेरिका-ईरान में जंग हुई, तो इस देश का देंगे साथ!

Add Zee News as a Preferred Source

संगठन ने यह भी कहा कि उसने 10 लोगों को रिहा कर दिया है क्योंकि उनका संबंध एथनिक बलोच समूहों या स्थानीय पुलिस से था. BLA ने स्पष्ट किया कि जमीनी हकीकत और बलोच समुदाय की पहचान तथा हितों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. संगठन ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले पर गंभीरता से बातचीत करने की मांग की है.

इससे पहले 26 जनवरी को पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया था. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पंजगुर और हरनाई जिलों के बाहरी इलाकों में ऑपरेशन शुरू किए गए थे. कई दिनों तक चले इस अभियान में सेना ने 216 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था.

आईएसपीआर के मुताबिक, अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 36 आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 22 कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई. इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अशांति फैलाने में भारत की कथित भूमिका का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था और इसे इस्लामाबाद की अपनी अंदरुनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में लापता बलूच छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप, मानवाधिकार समूहों की चिंता बढ़ी

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newsblamuslim news

Trending news

muslim news
ईरान-अमेरिका तनाव के बीच समझौते की उम्मीद, FM अराघची ने की AIEA चीफ से मुलाकात
Pakistan News
BLA ने किया पाक फौजियों का किया किडनैप, शाहबाज सरकार को दी 7 दिन की डेडलाइन
Israel Lebanon Airstrike
लेबनान में इजरायली हमला, IDF ने हिज़्बुल्लाह लड़ाके को मार गिराने का दावा
muslim news
मियां मुस्लिम और विवादित वीडियो पर CM हिमंत बिस्वा को SC से राहत;मुसलमानों को मायूसी
Abdul Sattar News
कौन हैं शिंदे के मुस्लिम MLA जिनके मंदिर में एंट्री पर हुआ बवाल; गौमूत्र से किया...
muslim news
तालिबान ने कर दिया ऐलान, अगर अमेरिका-ईरान में जंग हुई, तो इस देश का देंगे साथ !
Pakistan News
पाकिस्तान में लापता बलूच छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप, मानवाधिकार समूहों की चिंता
muslim news
दिल्ली HC से SDPI प्रेसिडेंट फैजी को मिली बड़ी राहत; PFI से फंड ट्रांसफर का इल्ज़ाम
tarique rahman oath ceremony
तारिक रहमान के शपथ समारोह में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज, भारत से कौन होगा मेहमान?
muslim news
Uttar Pradesh: वर्दी में थे रिश्वतखोर, जफरूद्दीन की शिकायत पर 8 पुलिसकर्मी निलंबित