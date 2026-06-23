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Blasphemy Allegations On Nazia Elahi Khan: खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली नाजिया इलाही खान के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि उसने इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद (स.) की शान में गुस्ताखी की. नाजिया ने मोहम्मद (स.) और उनकी बीवी हजरत आयशा के संबंध को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. नाजिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया है. वहीं, नाजिया अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पोस्ट कर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसे धमकियां मिल रही हैं.
नाजिया सनातनी द्वारा पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है. नाजिया के खिलाफ देश भर में आक्रोश है. इस टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में वकीलों ने गुस्सा और नाराजगी जाहिर की है. सोमवार (22 जून) को वकीलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें नाजिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.
नाजिया ने पैगंबर मुहम्मद और हजरत आयशा पर की अश्लील टिप्पणी
एडवोकेट मोहम्मद हंजला फारूकी की अगुवाई में कोर्ट में ज्ञापन देने पहुंचे वकीलों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए कथित वीडियो पॉडकास्ट में पैगंबर मुहम्मद और हजरत आयशा के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं. इस तरह के कंटेंट से देश भर के करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. ज्ञापन में कहा गया है कि भारत का संविधान सभी धर्मों, मान्यताओं और उनके पवित्र व्यक्तियों के सम्मान को बढ़ावा देता है. किसी भी धर्म के सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां न केवल संबंधित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को भी प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे मामलों में तुरंत निष्पक्ष और असरदार कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है.
किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं !
ज्ञापन में आरोपी नाजिया सनातनी के खिलाफ FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. साथ ही मामले की तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है. मोहम्मद हंज़ला फ़ारूक़ी ने कहा कि किसी भी धर्म या उसके पवित्र लोगों के बारे में अपमानजनक कमेंट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि भारत अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के सम्मान के लिए जाना जाता है और सभी नागरिकों की ज़िम्मेदारी है कि वे एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें.
नाजिया द्वारा इस्लाम के खिलाफ लंबे समय से की जा रही है आपत्तिजनक टिप्पणी
इस मौके पर एडवोकेट फ़रीदुद्दीन, इरशाद अहमद, एडवोकेट ज़ैद अंसारी, ओबैद हवारी, ज़ुबैर अहमद, एडवोकेट अज़हर और -मुज़म्मिल वगैरह मौजूद थे. गौरतलब है कि नाजिया इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की आदि है, कभी वह एयरपोर्ट पर मुस्लिम व्यक्ति को उसके धर्म की वजह से अपमानित करती है, कभी लेंसकार्ट के शोरूम में जबरन घुसकर मुस्लिम कर्मचारियों को अपमानित करती है. इसके साथ ही वह न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर लगातार इस्लामिक परंपराओं और शिक्षाओं को लेकर भ्रामक बातें फैलाती हैं और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करती हैं.