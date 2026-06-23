नाजिया ने पैगंबर मुहम्मद और हजरत आयशा पर की अश्लील टिप्पणी

एडवोकेट मोहम्मद हंजला फारूकी की अगुवाई में कोर्ट में ज्ञापन देने पहुंचे वकीलों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए कथित वीडियो पॉडकास्ट में पैगंबर मुहम्मद और हजरत आयशा के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं. इस तरह के कंटेंट से देश भर के करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. ज्ञापन में कहा गया है कि भारत का संविधान सभी धर्मों, मान्यताओं और उनके पवित्र व्यक्तियों के सम्मान को बढ़ावा देता है. किसी भी धर्म के सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां न केवल संबंधित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को भी प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे मामलों में तुरंत निष्पक्ष और असरदार कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है.