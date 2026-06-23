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पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, सनातनी नाजिया के खिलाफ भड़का मुस्लिम समाज

Blasphemy Allegations On Nazia Elahi Khan: नाजिया इलाही खान की एक कथित वीडियो टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध और कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. वकीलों और मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, यह मामला सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:55 AM IST
पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, सनातनी नाजिया के खिलाफ भड़का मुस्लिम समाज

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