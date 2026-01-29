मोहम्मद शमी के बाद इस मुस्लिम खिलाड़ी की बढ़ी मुश्किलें, SIR के लिए होना होगा पेश

Bengal SIR News: पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है. इसी कड़ी में पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन को चुनाव आयोग की तरफ से SIR प्रक्रिया के लिए बुलावा भेजा गया है, क्योंकि मतदाता सूची में मेहताब हुसैन की माँ के नाम में गलती हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Bengal SIR News: पश्चिम बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले यहां मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जा रहा है. चुनाव आयोग के आदेश पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) SIR कर रहे हैं, जिसमें वोटरों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अवैध वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल मैच में भारत को रिप्रजेंट कर चुके मेहताब हुसैन का नाम संदिग्ध वोटरों के लिस्ट में रखा गया है. इससे पहले बंगाल भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी SIR प्रक्रिया के तहत बुलाया गया था, ताकि उनके दस्तावेजों की जांच की जा सके.
पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन को SIR प्रक्रिया के लिए बुलाने पर बवाल खड़ा हो गया है. मेहताब हुसैन को आगामी 1 फरवरी को बरुईपुर के पास मल्लिकपुर स्थित अब्दस शकूर हाई स्कूल में SIR प्रक्रिया के लिए पेश होना होगा. बीते बुधवार (28 जनवरी) को एक BLO ने पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन को फोन किया और बताया कि मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन माँ के नाम में गलती है. इसी को लेकर उन्हें 1 फरवरी को SIR प्रक्रिया के लिए पेश होने को कहा गया है.
हालांकि वह इस वक्त फुटबॉल मैच में व्यस्त हैं, उनकी टीम फाइनल मैच में पहुंची हुई है और एक कोच के तौर पर अपनी टीम के साथ फाइनल मैच में रहना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि वह SIR प्रक्रिया के लिए 2 फरवरी को पेश होंगे.
बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत फेमस भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य को भी बुलाया गया. अब पूर्व फुटबॉलर मेहताब को SIR प्रक्रिया के लिए पेश होना होगा. इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि SIR प्रक्रिया के लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य और देश के लिए खेलने वाले लोगों को बुलाना उनका अपमान है.