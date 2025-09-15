BMW Accident: अधिकारी की मदद करने वाले गुल्फाम को सता रहा डर; बोला पुलिस कर रही परेशान

BMW Accident: दिल्ली में बीएमडब्ल्यू और बाइक के एक्सीडेंट में अधिकारी की मदद करने वाले गुल्फाम को अब डर सता रहा है. उसने कहा है कि उसे पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है. पूरी खबर पढ़ें.
BMW Accident in Delhi: दिल्ली में रविवार को हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसे के बाद फाइनेन्स मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को अस्पताल पहुंचाने वाले कैब ड्राइवर गुलफाम की जमकर तारीफ हो रही है. अब उन्होंने इस हादसे का पूरा ब्यौरा दिया है. हालांकि, अब अधिकारी की मौत हो गई है.
गुलफाम ने बताया कि वह धौला कुआं से आ रहा था जब उसने सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त बीएमडब्ल्यू, एक मोटरसाइकिल और लोग घायल अवस्था में पड़े देखे. उसने तुरंत अपनी कार रोकी और लोगों की मदद से घायलों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया. गुलफाम ने अपनी कार उस वक़्त रोकी जब लोग हादसे को देखकर वहां से निकल जा रहे थे. कोई मदद के लिए नहीं रुक रहा था.
गुलफाम ने कहा कि उसने नवजोत सिंह, उनकी पत्नी संदीप कौर और बीएमडब्ल्यू ड्राइवर गगनप्रीत कौर को जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल पहुंचाया. यह जगह हादसे की लोकेशन से लगभग 19 किलोमीटर दूर है.
उसने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि मैं धौला कुआं से आ रहा था और सड़क पर लोग घायल पड़े देखे. मैंने गाड़ी रोकी और लोगों की मदद से उन्हें अपनी कार में बिठाया. मैडम (गगनप्रीत) ने कहा कि आजादपुर की तरफ चलना है. मैंने उसी हिसाब से ड्राइव किया."
गुलफाम ने बताया कि मैं आ रहा था, इसी दौरान मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ है, उसी वक्त मैंने गाड़ी रोकी और उन्हें न्यू लाइफ हॉस्पिटल में छोड़ दिया. इसके आधे घंटे बाद मैं घर चला गया. गुल्फाम ने बताया कि कार पलटी हुई थी और एक सरदार जी जमीन पर पड़े हुए थे, एक लेडी थी.
मैंने खुद घायलों को अपनी गाड़ी में रखा और निकल गया. मुझे ऐसा लगा कि जिनको चोट लगी है यह महिला उन्हीं के साथ थी. मुझे अस्पताल में जाकर पता लगा कि यह दूसरी पार्टी थी. आरोपी महिला जानबूझकर इतनी दूर अस्पताल लेकर गई थी. गुलफाम का कहना है कि अब पुलिस उसको बार-बार फोन करके तंग कर रही है और वह इस वक्त डरा हुआ है.
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने घायलों को पास के किसी अस्पताल में ले जाने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इलाके की जानकारी नहीं थी और पास के अस्पताल के बारे में पता नहीं था. इसलिए मैं सीधे आजादपुर की ओर चला गया. गुलफाम ने यह भी बताया कि उनकी गाड़ी के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था. गगनप्रीत लगातार डॉक्टरों को फोन कर रही थीं और उनसे अस्पताल में इलाज की तैयारी करने को कह रही थीं.
52 वर्षीय नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे, उनकी रविवार को मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब उनकी टू-व्हीलर को दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी. हादसे के समय नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे.
बीएमडब्ल्यू गाड़ी गगनप्रीत चला रही थीं, जबकि उनके पति साइड में मौजूद थे. हादसे के बाद गगनप्रीत और उनके पति ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल पहुंचाया. यह जगह हादसे की लोकेशन से लगभग 19 किलोमीटर दूर है. जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर उन्हें इतनी दूर क्यों ले जाया गया. जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था वह गगनप्रीत के परिवार की साझेदारी में है.