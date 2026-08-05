बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का 'खौफ'? BNM बोली- नुश्की को बना दिया 'खुली जेल'

राज्य चुनें
Pakistan News: बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नुश्की जिले में नौ नागरिकों की हत्या कर दी है और कई दूसरे लोगों को जबरदन गैर-कानूनी ढंग से गायब कर दिया है. संगठन का दावा है कि यह इलाका कई महीनों से सेना की घेराबंदी में है. नुश्की में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताते हुए BNM ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने लोगों की आने-जाने की आज़ादी पूरी तरह से छीन ली है और पूरे ज़िले को एक "खुली जेल" में बदल दिया है.
संगठन के मुताबिक, लंबे समय से जारी सैन्य घेराबंदी ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है और परिवहन व्यवस्था लगभग ठप हो गई है. BNM का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने अकेले पिछले हफ़्ते कम से कम नौ लोगों की हत्या की है, जबकि अन्य लोगों को ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया है. संगठन के अनुसार, सैन्य घेराबंदी के कारण दवाइयों और ज़रूरी खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई है, जिससे बच्चों, बुज़ुर्गों और बीमार लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है.
BNM ने यह भी आरोप लगाया कि कर्फ्यू का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय दुकानों को लूटा और नागरिकों को नुकसान पहुंचाया. संगठन का कहना है कि यात्री और माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है. यहां तक कि गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी इलाके से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है. BNM ने इन कार्रवाइयों को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपनाई गई "सामूहिक सज़ा" का सबसे कठोर रूप बताया है.
संगठन का दावा है कि बलूच आज़ादी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण पाकिस्तानी सेना दबाव में है. अपनी ताकत दिखाने के लिए वह निहत्थे नागरिकों पर की गई कार्रवाई को आंदोलन के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है. मौजूदा हालात में बलूचिस्तान के लोगों से एकजुट और धैर्यवान रहने की अपील करते हुए, BNM ने कहा कि आज़ादी बलूच राष्ट्र की नियति है और पाकिस्तानी सेना को आखिरकार बलूचिस्तान के मोर्चे पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा. पिछले हफ़्ते, बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने भी नुश्की में सैन्य घेराबंदी और कर्फ्यू की आलोचना की थी और इसे बलूच लोगों को सामूहिक रूप से दबाने की सरकारी नीति का हिस्सा बताया था. संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे नुश्की, बलूचिस्तान के हालात पर ध्यान दें और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से दखल दें.