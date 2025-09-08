Bokaro: मज़ा नहीं, सजा देते हैं 'सर तन से जुदा' के नारे, 6 नौजवान भेजे गए जेल

Bokaro News Today: झारखंड के बोकारो में बीते दिनों सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था. पोस्ट वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए और उन्होंने आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए भीड़ ने विवादित नारे लगाए थे. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, यह पूरा मामला बोकारो जिले के बेरमों थाना क्षेत्र का है. यह मामला आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है. इस विवादित पोस्ट को राम किंकर पांडे नाम के शख्स ने किया था. भारी विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राम किंकर पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार

हालांकि, इससे पहले शनिवार (6 सितबंर) आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर इससे पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बेरमो थाने में प्रदर्शन किया था. इसी प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' नारा लगाए जाने का आरोप है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी. मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. भड़काऊ और विवादित नारा लगाने वाले अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है.

पुलिस ने क्या कहा?

बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले रामकिंकर पांडे को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था और कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही थी. इसके बाद इस तरह से नारेबाजी करना कानून व्यवस्था के लिए खतरा है और समाज में अशांति फैलाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि पुलिस पहले ही करवाई कर चुकी थी, जिसके बाद इस तरह हरकतें करना ठीक नहीं है.एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर जांच जारी है और कार्रवाई भी जारी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की हरकतें करने वाले के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

