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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैसल खान करेंगे खेती; खोले दिल के कई राज

Uttar Pradesh News: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भाई फैज़ल खान अपने पुश्तैनी खेतों और जमीनों का जायजा लेने हरदोई पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिवार, खेती, भाई आमिर खान की फिल्मों, यूपी फिल्म सिटी और देश से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की. उनका बेबाक अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:22 PM IST

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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैसल खान करेंगे खेती; खोले दिल के कई राज

Uttar Pradesh News: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भाई फैसल खान बुधवार (3 जून) को हरदोई की शाहाबाद तहसील पहुंचे. प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत सिर्फ पुश्तैनी जमीनों तक सीमित नहीं रही. खेतों की देखरेख से शुरू हुई चर्चा पारिवारिक विवाद, आमिर खान की फिल्मों, हिंदुस्तान में डर वाले बयान और यूपी की फिल्म सिटी तक पहुंच गई. 

शाहाबाद के अख्तियारपुर और दिलावरपुर गांव में खान परिवार की करीब 120 बीघा जमीन और बागान हैं. फैसल खान इन्हीं पुश्तैनी जमीनों को देखने हरदोई पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि परिवार का केयरटेकर पिछले करीब 10 साल से फालिज की वजह से बिस्तर पर है, इसलिए अब उन्हें खुद जमीनों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है. 

उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से खेती और फार्मिंग का शौक रहा है और अब फिर से खेतों से जुड़ने का मन बना है. परिवार की यह संपत्ति "निखत ट्रस्ट" के अंतर्गत आती है, जिसमें जीनत ताहिर हुसैन, निखत खान, आमिर खान और फैसल खान ट्रस्टी हैं. यहां करीब एक एकड़ में बना पुराना मकान भी अब जर्जर हो चुका है.

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फैसल खान ने पुराने पारिवारिक विवादों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि एक समय उन्हें मानसिक मरीज तक बताया गया और "पैरानॉयड स्किजोफ्रेनिया" जैसे आरोप लगाए गए थे. मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह सामान्य व्यक्ति माना और फैसला उनके पक्ष में दिया. फैसल बोले कि उस वक्त भी उनका ध्यान खेती और जमीन बचाने पर ही था और अब वह फिर से खेती की तरफ लौटना चाहते हैं.

जब बात Aamir Khan की फिल्मों तक पहुंची तो फैसल खान ने कहा कि आजकल आमिर की कई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और शायद अब उन्हें ही भाई को इस दौर से बाहर निकालना पड़े. उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी होगी तभी अच्छी फिल्म चलेगी और अगर मौका मिला तो वह आमिर के लिए कहानी भी लिख सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पहले दोनों साथ काम करने वाले थे, लेकिन आमिर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे.

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उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर फैसल खान ने Yogi Adityanath सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर यूपी में फिल्म सिटी बनती है तो इससे रोजगार बढ़ेगा और फिल्मों के जरिए लोगों में जागरूकता भी फैलेगी. फैसल ने कहा कि वह भी यूपी के अलग-अलग शहरों में फिल्मों की शूटिंग करना चाहेंगे.

आमिर खान के पुराने "देश में डर लगता है" वाले बयान पर फैसल खान ने साफ कहा कि उन्हें हिंदुस्तान में कहीं डर महसूस नहीं होता और देशभर में उन्हें लोगों का सिर्फ प्यार मिला है. वहीं, जब पत्रकार ने पूछा कि आमिर खान को शाहाबाद क्यों नहीं लेकर आते, तो फैसल खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "वो कोई गाय-भैंस तो हैं नहीं कि पकड़कर ले आऊं…जब मन होगा खुद आ जाएंगे."

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भाइयों के रिश्तों पर भी फैसल खान ने बिना लाग-लपेट जवाब दिया। उन्होंने कहा, "बनती भी है, नहीं भी बनती… रिश्तों में ऊपर-नीचे चलता रहता है." शाहाबाद में फैसल खान का यही बेबाक अंदाज अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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