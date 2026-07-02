/शाहरुख खान ने अमेरिका में बनाया वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम; 2028 ओलंपिक में होगी बड़ी भूमिका

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Shah Rukh Khan Los Angeles Stadium: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके नाइट राइडर्स ग्रुप (KRG) ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में एक नया वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण किया है. यह स्टेडियम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजिल्स के पोमोना में फेयरप्लेक्स में है. यह नया स्टेडियम लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के दौरान क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा, जो देश में इस खेल के विकास के लिए एक अहम कदम है. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक अदाकार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो "सपने" के रूप में शुरू हुआ था, आखिरकार हकीकत बन गया.
इसे खेल, मनोरंजन और परिवारों के लिए एक जगह बताते हुए, SRK ने इस सफर में सहयोग करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया भी किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "जो एक सपने के रूप में शुरू हुआ था, वह आज हकीकत बन गया है. आप सभी का नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड, LA में स्वागत है. एक ऐसी जगह जो न सिर्फ खेल के लिए बल्कि मनोरंजन और परिवारों के लिए भी बनाई गई है और ऐसी यादें जो हमेशा बनी रहेंगी. जयभाई का विशेष धन्यवाद, जो इस सफर में बहुत दयालु रहे हैं @JayShah, और @ICC और @Sanjog_G का भी बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद."
नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड आयोजित करने जा रहा है अपना पहला कंपीटेटर क्रिकेट मैच
उन्होंने कहा, "यह LA के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है। पर्पल और गोल्ड में विश्वास रखें. @LA_KnightRiders के घर में आपका स्वागत है." लॉस एंजिल्स की पोमोना काउंटी में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड आज अपना पहला कंपीटेटर क्रिकेट मैच भी आयोजित करने जा रहा है. यह स्टेडियम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड भी बनेगा और मेजर लीग क्रिकेट में फ्रेंचाइजी के पहले होम मैच की मेजबानी करेगा.