/शाहरुख खान ने अमेरिका में बनाया वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम; 2028 ओलंपिक में होगी बड़ी भूमिका

Shah Rukh Khan Los Angeles Stadium: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके नाइट राइडर्स ग्रुप (KRG) ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में एक नया वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण किया है. यह स्टेडियम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजिल्स के पोमोना में फेयरप्लेक्स में है. यह नया स्टेडियम लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के दौरान क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा, जो देश में इस खेल के विकास के लिए एक अहम कदम है. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक अदाकार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो "सपने" के रूप में शुरू हुआ था, आखिरकार हकीकत बन गया.