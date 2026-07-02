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शाहरुख खान ने अमेरिका में बनाया वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम; 2028 ओलंपिक में होगी बड़ी भूमिका

Shah Rukh Khan Los Angeles Stadium: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके नाइट राइडर्स ग्रुप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में नया विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम शुरू किया है. पोमोना स्थित यह मैदान 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी करेगा. शाहरुख ने इसे एक सपने के सच होने जैसा बताते हुए क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी कामयाबी कहा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:18 AM IST
शाहरुख खान ने अमेरिका में बनाया वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम; 2028 ओलंपिक में होगी बड़ी भूमिका
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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