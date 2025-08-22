बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने दिखाया हिम्मत, गाजा के समर्थन में कह दी बड़ी बात, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

Gaza News: गाजा में इजरायली सेना ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं, जिससे दुनिया के तमाम मुल्कों के अमनपसंद अवाम इजरायल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तत्काल सीजफायर की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में भारत के अमन पसंद लोगों ने भी मुंबई के आजाद मैदान में गाजा के समर्थन और इजरायली क्रूरता के खिलाफ प्रोटेस्ट किया.

इस प्रोटेस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में एक जोरदार भाषण भी दिया. इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साथ ही सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की जमकर तारीफ हो रही है.

दरअसल, बीते 20 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में फिलिस्तीन के समर्थन में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया. इस प्रोटेस्ट में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया. साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया. उन्होंने इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में एक जोरदार भाषण दिया. उन्होंने अपने भाषण के दौरान इजरायल की जेलों में वर्षों से कैद फिलिस्तीनी नागरिकों की बात की.

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने गाजा में नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि इजरायल की तरफ से पूरी दुनिया के सामने एक झूठा प्रॉपेगेंडा किया गया कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 7 अक्टूबर की घटना के बाद हुई, लेकिन ये पूरी तरह झूठ है और मक्कारी है. उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के जरिए इजरायली पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमास के हमले में लगभग 1 हजार इजरायली नागरिकों की मौत हुई, जो कि दुख की बात है.

इसके साथ ही स्वरा भास्कर ने कहा कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से नहीं बल्कि, वर्ष 1948 से हुई थी. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर आपको उन दो सौ इजरायली कैदियों की बात करनी है, जो हमास के कैद में हैं, तो आपको हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की भी बात करनी होगी, जिसे इजरायल ने किडनैप कर लिया है.

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने आगे कहा कि अगर आपको 1 हजार इजरायली नागरिकों की मौत का जिक्र करना है, जो 7 अक्टूबर के हमले में मरे, तो आपको उन हजारों फिलिस्तीनियों की भी बात करनी होगी, जिन फिलिस्तीनियों की मौत वर्ष 1948 से अब तक इजरायल के हमलों में हुई है.

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान की जान कीमती है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि यूरोपीय देशों में पैदा होने वाले गोरे लोगों की जान कीमती है, और फिलिस्तीन में और अफ्रीका में पैदा होने वाले लोगों की जान कम कीमती है!