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AR Rahman Performance On Attari Wagah Border: बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर AR रहमान ने हाल में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उन्हें काम न मिलने के पीछे सांप्रदायिक पूर्वाग्रह भी एक कारण हो सकता है. इस बयान के बाद उन्हें दक्षिणपंथी लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और राष्ट्रविरोधी साबित करने की कोशिश की गई. विश्व प्रसिद्ध सिंगर AR रहमान ने रविवार (7 जून) को पंजाब में अटारी-वाघा बॉर्डर पर लाइव परफॉर्मेंस की और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों को श्रद्धांजलि देकर आलोचकों को जवाब दिया.
दरअसल, पंजाब में अटारी-वाघा बॉर्डर पर यह इवेंट इम्तियाज़ अली की फ़िल्म 'मैं वापस आऊंगा' की टीम द्वारा आयोजित किया गया. इस इवेंट की शुरुआत इम्तियाज़ अली, बिड़ला स्टूडियोज़ की अनन्या बिड़ला, वेदांग रैना और विंडो सीट फ़िल्म्स के प्रोड्यूसर मोहित चौधरी ने दर्शकों का स्वागत करके और BSF के प्रति आभार व्यक्त करके की.
फ़िल्म के मेकर्स ने अपना म्यूज़िक एल्बम सभी भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के साहस और बलिदान को समर्पित किया. जब रहमान ने 'वंदे मातरम' और कई अन्य देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, तो दर्शकों में देशभक्ति का जोश भर गया और उनमें राष्ट्रीय गर्व की भावना जाग उठी.
परफॉर्मेंस के बाद, इम्तियाज़ ने मीडिया से बात की और BSF जवानों को खास श्रद्धांजलि देने का मौका मिलने पर आभार व्यक्त किया. उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार था जब AR रहमान ने पंजाब में परफॉर्म किया, जिससे यह मौका और भी यादगार बन गया. इम्तियाज़ ने कहा, "हमें अटारी आने और पहली बार पंजाब में AR रहमान का स्वागत करने का मौका पाकर खुशी हो रही है। इतने बड़े कलाकार ने पहले कभी पंजाब में परफॉर्म नहीं किया है, और उनकी मौजूदगी से हम सचमुच सम्मानित महसूस कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, और यह जादुई बात है कि यह इवेंट 'मैं वापस आऊंगा' फ़िल्म से जुड़ा है, जो 1947 के बंटवारे के दौरान बॉर्डर बनने की कहानी पर आधारित है. इसमें न सिर्फ़ घर और जानें गईं, बल्कि दिल भी टूटे। हम प्यार का संदेश लेकर आए हैं क्योंकि आखिरकार, सिर्फ़ प्यार ही हमें बनाए रखता है."
दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना की अहम भूमिकाओं वाली इस फ़िल्म का म्यूज़िक AR रहमान ने दिया है और इसके गाने इरशाद कामिल ने लिखे हैं. बिड़ला स्टूडियोज़, अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट और विंडो सीट फ़िल्म्स के मोहित चौधरी और शिबाशीष सरकार द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फ़िल्म, बिड़ला स्टूडियोज़ वर्ल्डवाइड के बैनर तले 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसका म्यूज़िक टिप्स म्यूज़िक का है.