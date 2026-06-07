परफॉर्मेंस के बाद, इम्तियाज़ ने मीडिया से बात की और BSF जवानों को खास श्रद्धांजलि देने का मौका मिलने पर आभार व्यक्त किया. उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार था जब AR रहमान ने पंजाब में परफॉर्म किया, जिससे यह मौका और भी यादगार बन गया. इम्तियाज़ ने कहा, "हमें अटारी आने और पहली बार पंजाब में AR रहमान का स्वागत करने का मौका पाकर खुशी हो रही है। इतने बड़े कलाकार ने पहले कभी पंजाब में परफॉर्म नहीं किया है, और उनकी मौजूदगी से हम सचमुच सम्मानित महसूस कर रहे हैं."