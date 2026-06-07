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अटारी बॉर्डर पर गूंजा रहमान का सुर, BSF जवानों को किया खास सलाम

AR Rahman Performance On Attari Wagah Border: बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर AR रहमान ने पंजाब के अटारी-वाघा बॉर्डर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर BSF जवानों के साहस और बलिदान को सम्मान दिया. इम्तियाज़ अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से जुड़े इस आयोजन में प्यार, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:15 PM IST
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